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Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüşünde dikkat çeken açıklamalar: 'Tarihimizde gizleyecek kimse yok!'

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#FENERBAHÇE#Mert Hakan Yandaş#Michy Batshuayi
Fenerbahçenin Türkiyeye dönüşünde dikkat çeken açıklamalar: Tarihimizde gizleyecek kimse yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 09:15

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya konuk olmuştu. Sarı - lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup etmiş ve İstanbul'daki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmişti. Fenerbahçeli futbolcular, Türkiye'ye dönüş yolculuğunda açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmıştı. Sarı - lacivertliler, Lotto Park'ta oynanan müsabakadan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.

İstanbul'daki rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koyan sarı - lacivertlilerin dönüş yolculuğunda futbolcuların açıklamaları dikkat çekti.

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"TARİHİMİZDE GİZLEYECEK İSİMLER YOK"

Oyuna sonradan dahil olan isimlerden olan Mert Hakan Yandaş, "Zaferin Rengi filmini izledik, gerçekten çok beğendik. En azından tarihimizde gizlemeden, utanmadan şerefli, onur duyacağımız büyüklerimiz var." dedi.

Fenerbahçenin Türkiyeye dönüşünde dikkat çeken açıklamalar: Tarihimizde gizleyecek kimse yok

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"ONLAR TRİBÜNDE HER MAÇIN GALİBİ"

Gol perdesini açan Batshuayi, "Taraftarımız ile aramızda şöyle bir fark var. Biz her maçı kazanamayabiliriz ama onlar tribünde her maçın galibi. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizler için çok önemlisiniz. Bizi her maçta destekleyeceğinizden eminiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçenin Türkiyeye dönüşünde dikkat çeken açıklamalar: Tarihimizde gizleyecek kimse yok

"TARAFTARIMIZA HEDİYE EDEBİLECEĞİMİZ TEK ŞEY..."

Alexander Djiku ise "Kazandığımız için çok mutluyum. Güzel bir maç çıkardık ve fazlasıyla canlıydık maç içinde. 3-0 kazanmak rövanş için çok güzel bir netice. Rövanş maçında da aynı şekilde oynamamız gerekiyor tur için. Taraftarlarımız tribünde maçın başından sonuna kadar bize destek oldular. Onlara hediye edebileceğimiz tek şey galibiyetti." şeklinde konuştu.

Fenerbahçenin Türkiyeye dönüşünde dikkat çeken açıklamalar: Tarihimizde gizleyecek kimse yok

Eşleşmenin rövanşı, 14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de oynanacak.

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#FENERBAHÇE#Mert Hakan Yandaş#Michy Batshuayi

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