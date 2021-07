Türkiye'nin Tokyo 2020'de madalya umutları Hürriyet'e konuştu! Olimpiyatlarda hedef...

Spor Arena/Koray DURKAL - 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye temsil edecek 108 sporcunun 7’si, hazırlık safhasını ve hedeflerini Hürriyet’e anlattı.

TAHA AKGÜL: GÜREŞTE GERÇEKTEN HAK EDEN KAZANIR

Pandemi süreci ve bir yıllık erteleme, hazırlıklarını nasıl etkiledi?

Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanırken talihsiz bir olay yaşadım ve sakatlandım, devamında da ameliyat oldum. Tam iyileşmeye başlarken de pandemiyle karşılaştık. Açıkçası o zamanki şartlar altında Tokyo 2020’de istediğim başarılı sonuçları elde etmem zor olacaktı. Bu nedenle olimpiyatların ertelenmesi, benim hazırlık sürecime olumlu yansıdı diyebilirim.

Tokyo’da rakip olarak kimi görüyorsun?

Olimpiyatlara katılma başarısını göstermiş her sporcu önemli bir rakiptir. Ancak en güçlü rakibim Gürcistanlı sporcu diyebilirim. Benim gibi genç ve dinamik bir sporcu.

Olimpiyat senin için ne ifade ediyor? Hedefin nedir?

Daha önce birçok kez olimpiyata katıldığım için Tokyo’ya gitmeye hak kazanmak benim için çok büyük bir başarı değil. Benim hedefim hedefim her zaman orada madalya almak.

"GÜREŞ PEYGAMBER SPORUDUR, İNSANI AHLAKEN GELİŞTİRİYOR VE HAYATA HAZIRLIYOR"

Yaptığın spor hayata bakışını nasıl değiştirdi?

Güreş sporu kişiyi ahlaken geliştiriyor ve hayata hazırlıyor. Küçükken abi-kardeş, usta çırak ilişkisini öğretiyor. Bu anlamda ahlaki değerlerimizi daha küçük yaşta öğreniyoruz. Güreş maneviyatı olan bir spor, peygamber sporu. Benim sosyal anlamda kendimi geliştirmeme ve ahlaki değerlerimi kazanmama vesile oldu. Bu yüzden benim için son derece kıymetli.

Müsabakalara hazırlanırken ya da maçlara çıkarken bir uğurun, totemin var mı? Biraz anlatır mısın?

Herhangi bir totemim ya da uğurum yok. Açık konuşmak gerekirse güreşte şansa da inanmıyorum. Çünkü güreşte daha çok çalışan daha çok hak eden ve daha çok mücadele eden kazanıyor. Bu yüzden çok çalışıyorum ve çok antrenman yapıyorum. Müsabakalara çıkarken de duamı edip, besmeleyle müsabakalara başlıyorum.

"İKİ OLİMPİYAT GEÇİRDİM; EN DİBİ DE GÖRDÜM, ZİRVEYİ DE..."

Herkesin gözü üzerinizde. Madalya beklentisi bir stres yaratıyor mu?

Tabii bizlerden beklentinin yüksek olması stresimizi artırıyor. Ancak bizler tecrübeli sporcularız. İki olimpiyat geçirdim, bir tanesinde yenildim, en dibi gördüm. Diğerinde ise en zirveyi gördüm ve altın madalya aldım. Bu stresi çok çalışarak, iyi hazırlanarak yeniyoruz.

İleride senden bahsedildiğinde ilk ne denmesini istersin?

İnsanların beni karakterimle, kişiliğimle hatırlamalarını ve iyi bir şekilde bahsetmelerini çok isterim. Bu benim için tüm şampiyonluklarımdan daha önemli.

Bir çocuğun güreşe başlaması için sebep söyler misin?

Spor, sağlık demektir. Ve sağlık da bu hayattaki en önemli şeydir. O yüzden tüm çocuklar spor yapmalı.

3 kelimeyle kendini anlatır mısın?

Dürüst, mütevazı, çalışkan.

En sevdiğin yemek: Mantı

En son okuduğun kitap: Jose Saramago - Körlük

En son izlediğin film: Teşkilat

En sevdiğin şarkı: Sürekli değişiyor

İdolün olan sporcular: Yaşar Doğu

İBRAHİM ÇOLAK: HAYALİNİ KURDUĞUM YARIŞMADA TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIM

Pandemi süreci ve bir yıllık erteleme, olimpiyat hazırlıklarını nasıl etkiledi?

Olimpiyatlar ertelenmeden bir ay önce omzumdan sakatlık yaşadım ve ameliyat olmam gerekiyordu. Bu yüzden ertelenme haberini duyduğum zaman çok sevindim. Çünkü eski sağlığıma kavuşabilmem için biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Artık olimpiyata hazırım.

Antrenman rutinini anlatır mısın?

Haftada 3 gün çift, 3 gün tek antrenman yapıyoruz. Bir antrenmanımız yaklaşık olarak 3 saat sürüyor ve sadece pazar günlerimiz tatil oluyor ve idman yapmıyoruz. Günümün neredeyse üçte ikisini salonda geçiriyorum.

En ciddi rakibin kim?

En güçlü rakiplerim bir Çinli ve bir Yunan. İkisi de çok başarılı. Olimpiyat kolay olmayacak fakat keyif alacağım bir yarışma olacağını umuyorum.

Olimpiyat senin için ne ifade ediyor? Hedefin nedir?

Olimpiyat, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir yarışma, bir hedef. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığım başarıyı orada da tekrarlayıp Türk bayrağını dalgalandırmak. Bunu başarabileceğime inanıyorum.

Bir totemin uğurun var mı?

Rutinlerim var ama buna totem veya uğur olarak bakmıyorum. Yarışmadan önce ailemle ve sevdiklerimle konuşurum.

3 kelimeyle kendini anlatır mısın?

Çalışkan, kibar ve iyiliksever.

En sevdiğin yemek: Annemin patates kızartması ve üstüne pane harçlı tavuk.

En son okuduğun kitap: Sporda zihinsel antrenman

En son izlediğin film: Avengers End Game

En sevdiğin şarkı: Sagopa Kajmer (Saklama Bulurlar)

İdolün: Eleftherios Petrounias

METE GAZOZ: PANDEMİDE EVİMİZDEKİ HEDEF TAHTASI İLE İDMAN YAPTIM

Pandemi süreci ve erteleme hazırlıklarını nasıl etkiledi?

Evlere kapandığımızda okçu aileden gelmenin avantajlarını kullandım. Evimizde zaten bir hedef tahtamız vardı. Böylece ilk haftalar evde kısa mesafe antrenmanlarımı rahatlıkla yaptım. Kamp günlerimde 8 saat antrenman yapıyordum, pandemi döneminde ise antrenman saatimde yalnızca 2 saatlik bir azalma oldu. Günümün büyük bölümü yine antrenmanlarla geçti.

Tokyo’da en ciddi rakip olarak kimi görüyorsun?

Olimpiyata katılan her sporcu belli bir seviyeye gelmiş oluyor. Ben öncelikle kendi derecemi geliştirip ülkem adına madalya almaya odaklanmış durumdayım.

"SPORUN ZİRVESİ"

Olimpiyat senin için ne ifade ediyor?

Olimpiyatlar, sporun zirvesi. Olimpiyatlarda mücadele etmek, o eşsiz atmosferi yaşamak her sporcunun hayali.

Yaptğın spor hayata bakışını nasıl değiştirdi?

Okçuluk üst seviye konsantrasyon gerektiren bir spor. Benim de henüz çocuk yaşlarımdan başlayan bir dikkat problemim var. Çok uzun süre bir şeye odaklanamıyorum. Bu durum okçu olmamanız için yeterli bir engel gibi gözükebilir. Ama ben tüm bu olumsuzluklara rağmen kendime bir çıkış yolu bulmayı başardım ve şu an dünyanın en iyi ilk 4 erkek okçusundan biriyim. Okçuluk bana her zaman bir çıkış yolu olduğunu ve imkansız gibi gözüken şeylerin bile bir çözümü olduğunu öğretti.

"TOTEMİM YOK AMA BU ŞAPKA UĞURUMDUR"

Totemin ya da uğurun var mı?

Herhangi bir totemim yok ama uğurumu soracak olursanız antrenörüm Göktuğ Ergin’in bana hediye ettiği şapka derim. Şampiyonalara her zaman onun bana hediye ettiği şapkayla çıkarım. Göktuğ hocaya da onun antrenörü hediye etmiş.

"HER ZAMAN SAKİNİM"

Madalya beklentisi bir stres yaratıyor mu? Bununla baş etmek için ne yapıyorsun?

Ben, yapı itibariyle soğukkanlı ve sakin biriyim. Üzerimde bir baskı hissettiğimde heyecanıma yenik düşmeyerek sakin kalmayı yeğlerim. Bu sayede yarışma esnasında doğru kararları verebilir, aksaklıkları bertaraf edebilirim. Bunda, antrenörlerimin, federasyonun ve ailemin katkısı çok büyük.

Üç kelime ile kendini anlatır mısın?

Until it’s done (sonuna kadar)

RAMİL GULİYEV: OLİMPİYATLARDA HERKES EŞİTTİR

Pandemi süreci ve bir yıllık erteleme, hazırlıklarını nasıl etkiledi?

Pandemi gerçekten yeni bir hayatın başlangıcı oldu bizler için ve her şeyiyle içselleştirdik. Bu dönemde çok çalıştım. Hazırlanırken birkaç yarışa katıldım. Kış boyu kamp sonrası şimdi olimpiyatlar için her şeyimle hazırım. Bu sene benim açımdan iyi bir hazırlık dönemiyle geçti diyebilirim.

Tokyo’da en ciddi rakip olarak kimi görüyorsun?

Bu sene çok yeni ve genç isimler çıktı. Özellikle Amerika’dan. Olimpiyatlarda her şey olabilir çünkü orası farklı bir kulvar. Öncelikle finale kalmak en önemlisi. O yüzden ‘En güçlü rakibim şu’ diyemem. Olimpiyatlar söz konusu olduğunda herkes eşit derecede şansa sahip oluyor. Sadece her şeyinle hazır olmakla da bitmiyor, şansın da yanında olması gerekiyor. Her şey 1 saliseye bağlı ve o an senin günün olunca madalya kaçınılmaz oluyor. O saliseler için de teknolojiden yararlanıyorum.

"ELİMDEN GELEN EN İYİSİNİ YAPIP ALTIN MADALYA KAZANACAĞIM"

Teknolojinin hangi imkanlarından yararlanıyorsun o tek bir salise için?

Bu konuda en büyük yardımcım yarışlarda bile kolumdan çıkarmadığım Apple Watch’um. Açıkçası spor hayatımın her alanını kolaylaştırıyor. Antrenman sırasında kalp atış hızıma, kalori ölçümüme, nabız performansıma, en yüksek ve en düşük hıza kadar tüm istatistikleri görebiliyorum. Gerekli olan uyku düzeni ve kalp atış hızı sensörü için de Blood Oxygen uygulamasını kullanıyorum.

Olimpiyat senin için ne ifade ediyor? Hedefin ne?

Hedefim sadece ve sadece altın madalya. İyi çalıştım ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Az önce de söylediğim gibi şansın da yanımda olacağına fazlasıyla inanıyorum. Ülkeye döndüğüm de keşke şunu da yapsaydım demeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapıp ne kadar gücüm varsa hepsini pistte vereceğim. Ve inanıyorum ki bayrağımızı gururla dalgalandırıp madalyayı ülkemize getireceğim.

"ÇOK ÇALIŞINCA ŞANS FAKTÖRÜ DE YANINIZDA OLUYOR"

Yaptığın spor hayata bakışını nasıl değiştirdi?

Benim hayatım tamamen spora endeksli. Açıkçası ‘Spor hayatı yaşıyorum’ dersem abartmış olmam. Küçük yaşlarda bu spora başladım ve yaşam biçimim tamamen spora endeksli oldu. Yetenekliydim ve bunu kullanmalıydım. Ve spor bana ülkemi temsil etme fırsatını verdi. Bunun verdiği mutluluğu anlatmam mümkün değil. ‘Atletizmde biz de varız’ demenin gururunu yaşadım. Ve bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Madalya beklentisini nasıl yeniyorsun?

Sonuna kadar korkmadan koşmak için çıkıyorum piste. Her şeyimi verdiğim için manevi anlamda gönlüm rahat.

Bir uğurun ya da totemin var mı, anlatır mısın?

Küçük yaşlarda küçük uğurlarım vardı ama artık yok. Şimdi inandığım tek şey çok çalışmak. Çok çalışınca emin olun şans da her zaman sizinle oluyor.

3 kelime ile kendini ifade eder misin?

Çalışkan, çalışkan, çalışkan.

FERHAT ARICAN: KULPLU BEYGİRİ EVE GETİRİP İDMAN YAPTIM

Pandemi süreci ve bir yıllık erteleme hazırlıklarını nasıl etkiledi? Nasıl hazırlandın?

Olimpiyat Oyunları için full konsantre olduğum bir dönemde pandemi ile karşı karşıya kaldık. Bu da tabii ki planlarımızı alt üst etti. Ama yaşadığım hayal kırıklığını bir kenara bırakıp çalışmalarıma devam ettim. Hatta şöyle komik bir anım da var; akademimdeki kulplu beygiri evime getirdim ve idman yaptım.

Tokyo’da rakip olarak kimi görüyorsun?

Yalnızca kendi performansımla ilgileniyorum. Bu cimnastiğe başladığım ilk günden beri böyle. Madalyanın gelip gelmeyeceğini rakiplerim değil benim performansım belirleyecek.

Spor, hayata bakışını nasıl değiştirdi?

Cimnastiğin çok özel bir branş olduğunu düşünüyorum. Kararlılık ve özgüven, başarıya ulaşmak isteyen her insanın taşıması gereken özelliklerin başında geliyor. Bu iki özelliğin küçük yaşta kazanılmasında spor, bilhassa cimnastiğin çok önemli bir rolü var. Bir cimnastikçi asla pes etmez.

Madalya beklentisi bir stres yaratıyor mu?

Halkımızın madalya beklentisi üzerimde bir baskı yaratmıyor aksine ülkemizi gururlandırma düşüncesi beni oldukça fazla heyecanlandırıyor.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ: HER ZAMAN EN BÜYÜK RAKİBİM KENDİM

Pandemi sürecinde nasıl çalıştın?

8 yıldır toplasanız birkaç ay görebildiğim ailemin yanında kalmak için bir aylık bir izin kopartabildim ve İzmir’e gittim. Tabii olduğumuz yerde de antrenmanlarımıza devam ettik, günde 8 saat.

En ciddi rakip olarak kimi görüyorsun?

Tabii ki her zaman en büyük rakibimi kendim olarak görüyorum ve kendimi olabildiğince geliştirmeye çalışıyorum.

Spor hayata bakışını nasıl değiştirdi?

Spor küçüklüğümden beri benim için bir tutku olmuştur. Bugün geldiğim yere gelebilmemde, olduğum kişi olmamda en büyük faktör spordur.

"OKUMLA BERABER YOLCULUĞA ÇIKARIM"

Bir uğurun var mı?

Okçulukta insanın zihnine hükmetmesinin çok önemli bir yeri var. Sahaya çıktığımda yayımı gererken hedefe son kez bakarım, yayı bırakırken de gözlerimi kapatır ve okumla beraber yolculuğa çıkarım. Bir de bana ilham veren uğurlu arı kolyem var.

DİLARA URALP: TOKYO'DA HER AN HER ŞEY OLABİLİR

Pandemi sürecinde nasıl hazırlandın?

Pandemi sürecini Urla/ Çeşmealtı’nda geçirdim. Evimde spor odam var, orada indoor kürek ve indoor bisiklet antrenmanlarımı her gün düzenli olarak yapabildim. Daha sonra olimpik sporculara izin çıkınca da tek başıma denize çıkıp antrenmanlarıma devam ettim.

Hedefin nedir?

Hedefim ilk 10’a girebilmek ve ayın 31’inde yapılacak olan madalya yarışında yarışabilmek. Bizim sporumuz doğa sporu olduğu için çok fazla değişken var. Bu yüzden her an her şey olabilir.

Totemin var mı?

İdmanlarda sürekli yarışları hayal ederim.

"ENGELLERLE DAHA İYİ BAŞA ÇIKIYORUM"

Spor, hayata bakışını nasıl etkiledi?

Yaptığım spor tamamen doğa ile mücadele sporu olduğu için bana çok fazla özgüven ve güç kazandırdı. Artık hayatımda da önüme çıkan zorlu engeller olduğunda daha iyi başa çıkabiliyor ve üstesinden gelebiliyorum.