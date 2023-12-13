CANLI: Türkiye'de ligler ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı (Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin tarihleri...)

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Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından koşarak sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Aldığı darbeyle yere düşen Meler, etrafını saran kişiler tarafından defalarca tekmelenmişti.

MELER TABURCU EDİLDİ





Yaşanan bu skandal olay sonrasında Faruk Koca tutuklanmış, Halil Umut Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Bugün taburcu olan Meler'in sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin yanına gittiği öğrenildi.

Saldırı skandalının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, tüm ligleri süresiz olarak ertelemişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonun devamıyla ilgili gelen soruya "Toplantıdan sonra açıklayacağız" cevabını vermişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün yaptığı basın toplantısında, "Tüm liglerdeki maçların ertelenmesi kararını almıştık. 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır." açıklamasını yaptı.



Büyükekşi'nin sözlerinin tamamı şöyle;

"BENZERİ OLAYDA SIFIR TOLERANS GÖSTERECEĞİZ"



Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu tutumun içinde asla şiddete yer yoktur. Ankaragücü - Rizespor maçında yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içi ya da dışında benzeri bir olayda sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun önemli bir parçası olan hakemlerimize saldırı ya da orantısız baskıya izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz.



"DİSİPLİN KURULU KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK"



Halil Umut Meler'in durumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Doktorlardan bilgi aldık, çok şükür iyileşiyor. Kendisini de iyi gördük, bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ve ailesine kavuştu. Allah bir daha bu acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlerimize ne de diğer futbol paydaşlarına yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Adalet, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk futbolunda kısa süre içinde reform yaparak harekete geçtik. O gün nasıl birlik beraberlik olduysak, bugün de birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Hukuk Müşavirliği sevklerini yapmıştır. TFF Disiplin Kurulu, kararını perşembe günü açıklayacaktır.

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"RTÜK İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK"



Bu gibi olayların önüne geçmek için para cezası gibi cezaların yanı sıra idari yaptırımlar düşünüyoruz. Bakanlıklarımızla görüşmelerimizde de 6222 sayılı kanunda gerekli değişikliklerin yapılması ve uygulanmasında TFF de yerini alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlar için de RTÜK ile yaptığımız işbirliği devam edecektir.

"LİGLER 19 ARALIK SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK"



Yaptığımız toplantı sonucunda tüm liglerdeki maçların ertelenmesi kararını almıştık. 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır.

Birbirimize şikayet etmek yerine birlik olarak sağduyulu hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geldiğimiz günden beri de bunun altını çizmiştik. Atılması gereken adımları atmaya, sorunları çözmeye ve camiamızla birlikte tüm bunları yapmaya devam edeceğiz. Olayın olduğu saatten itibaren bu süreçte bize destek veren Infantino, Ceferin ve Collina'ya teşekkür ediyorum.



"BU HAFTA OYNANMASI GEREKEN MAÇLARI 10 OCAK'A ERTELEDİK"

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Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçlar normal takvimindeydi. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'a erteledik.

Bu ayın sonunda yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamamız olacak. Kararlarımızı açıklayacağız.

"FARUK KOCA'NIN SEVKİ YAPILDI"



TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu var. TFF Hukuk Kurulu Başkanı, her hafta maçlar oynandıktan sonra sevkleri yapıyor. Sevkler dün yapıldı. TFF Yönetimi'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Bağımsız olan PFDK'ye yapılıyor bütün sevkler. Yarın toplanacaklar. İlgili maddelerden sevkler yapıldı. O talimatlar çerçevesinde, kurulumuzdan bağımsız olarak Ankaragücü Başkanımız Faruk Koca'nın sevki yapıldı. İnşallah bu kararlar perşembe günü açıklanacak. Biz, yıllardan beri Faruk Başkanımızı tanıyoruz. Böyle biri değildir. Bir sağlık durumu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Bizim konumuz bu değil şu anda. Konu, adalete gitmiştir. Bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Bizim, kurullara "Bir şey yapın" deme yetkimiz yok. Hukuk kurulumuza müdahale edemeyiz. Bizde Tahkim Kurulu müdahale edebilir. Kararda bir düzeltme gerekiyorsa onlar yapar. Benim söz sarf etmem yanlış olur.

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"HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞE DEVAM EDECEK"



Hakemlerin resmi açıklamaları var. İnsan psikolojisi, o günkü ruh halleri çok kötüydü. Hakemlerle kamp yapılacak. Psikolojilerinin eski haline gelmesi için büyük bir çalışma yapılacak. Çünkü bütün hakemler empati kuruyor. Hakemlerimize gerekenleri anlattık, onlar da mutabık kaldılar. Halil Umut Meler de gerek UEFA gerek FIFA tarafından son derecek saygıdeğer bir hakemimiz. EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Rossetti'yle de bir görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in hakemliği bırakması gibi bir şey söz konusu değil.

"GÜVENLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI"

Güvenlikle ilgili mutlaka bir şey olacak. Bizim dün İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ne işimiz vardı? Güvenlikle ilgili her türlü kararın alınması için talebimiz var. Adalet Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde dün itibarıyla çalışmalar başladı. Kulüplerimizin de desteğini alacağız. Özel güvenlilkler var, onların maliyetini kulüpler ödüyor. Birlikte hareket edeceğiz. Orada bulunan herkesin güvenliğini korumak birinci önceliğimiz.

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"TEK KANATLI BİR KUŞ UÇAMAZ..."



Göreve başlayalı 1,5 yıl oldu. O günkü yönetimle bugünkü arasında 4 arkadaşımız değişti ama ana kadro aynı. Tek kanatlı bir kuş uçamaz, çift kanada ihtiyacımız var demiştim. Bir kanat biz isek diğeri kulüplerimiz, medya, sosyal medya, hepsi... Bir hata varsa hepimizin hatası olabilir. Biz, yönetim olarak birçok yeniliğe imza atmak için uğraşıyoruz. Aksaklıklar var, bu aksaklıklar gitmediği için Türkiye'nin futbolda tarihi bir başarısı yok. A Milli Takım'da şu anda bir başarımız var. Türkiye, uluslararası bir turnuvaya elemeler bitmeden lider olarak gitme hakkını kazandı. EURO 2032'yi İtalya'yla yapma hakkı kazandık. Hakemlerle ve diğer konularla ilgili attığımız adımlar var. Eğer hiçbir şey yapmazsanız, size hiçbir eleştiri olmaz. Ama bir şeyler yaparsak eleştiri hakkı doğuyor. Bilerek hata yapmayız, bilmeden yanlış yapmış olabiliriz. 10 şeyin 8'i doğru, 2'si yanlışsa bunları kamuoyunun takdir etmesi lazım.

BOŞUNA DEMİYORUM: EN BÜYÜK TÜRKİYE!

Biz ülke futbolunun iyileşmesi, düzelmesi ve zirveye çıkabilmesi için çalışıyoruz. Biz neden ülke sıralamasında 6. sıraya çıkamayalım. 10 yıllık bir strateji planı hazırlıyoruz. Şevkle ve aşkla yapacağız. Önümüzdeki aylarda açıklayacağız. Eğer bunları yaparsak ülkemiz kazanacak. Hem EURO 2024'e katılım hem de EURO 2032'yi yapma hakkını kazandık ama sevinci 2 gün sürdü. Pozitif olmamız gerekiyor. Ülkemizin güzelliklerini ortaya çıkaralım. 20 yıldır, 50-60 ülkeye birden gidiyorum. Fransa'da 3 yıl önce bir ameliyat oldum, aman Ya Rabbi, tövbe. Perişan oldum! Ülkemizin güzelliklerini öne çıkaralım. Taraftarlarımızı sahaya, stadyuma getirelim. Bugün Anadolu'da ortalama 3 bin seyirci var. Birlikte başaracaksak beraberlik içinde olmamız lazım. Ben milli maçların ardından "En büyük Türkiye" diyorum. Bunu boşa demiyorum.

"YABANCI HAKEM, GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bizim görev ve sorumluluklarımız var. Bunlardan biri de hakemler. Her yerde olduğu gibi orada da birtakım sıkıntılar var. Ben hakemlerimizi takdir ederken, tenkit de ettim. Hakemlerimizin hatalarını göz ardı etmemiz mümkün değil. Hakemlerimizin insan olduğunu düşünmemiz lazım. İnsan hata yapabilir, yeter ki iyi niyetli olsun. Bu hakemlerin hiçbirini biz yönetim olarak getirmedik buraya. Aralık sonunda klasman yapılacak. Normal hayat devam edecek. Herhangi birine bir ayrıcalık uygulanmayacak. Yabancı hakem, Türkiye Süper Ligi için gündemimizde yok.

FAIR - PLAY ÖDÜLÜ...

Fair-Play ödülü 1 yıl önce verilmiş. Bu ödülü, herhangi bir kişi çok iyi diye vermiyoruz. Yapılan harekete göre veriliyor o ödül. Onu da bağımsız bir kurum veriyor. Fair-Play kurumu da bizim dönemimizde kuruldu. Onlar da ne yapabiliriz diye gözden geçirecekler ve ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Bir kural çalışması olacak.

İSTİFA İDDİALARI... "GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ! "

Biz burada iddialar üzerine konuşmuyoruz. Dışarıda trafik kazası olacak, öleceksiniz gibi şeylerle uğraşmaya gerek yok. Hurafe ve dedikodularla uğraşmayın arkadaşlar. Biz görevimizin başındayız. Olmayan şeyi konuşmanın manası yok. İstifa istemelerinin bir sebebi de yok. Amacımız Türk futbolunu daha iyi bir yere getirmek. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil.