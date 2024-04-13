Türkiye ve İspanya'da gözler Mallorca-Real Madrid maçında! Arda Güler bir ilk yaşayacak mı? Carlo Ancelotti...

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Fenerbahçe'den sezon başında Real Madrid'e transfer olan ancak sezon başında talihsiz sakatlıklar yaşayarak takımdan uzun süre ayrı kalan Arda Güler, Carlo Ancelotti'den ilk 11'de görev bekliyor.

La Liga'da henüz ilk 11'de forma giyme şansı bulamayan ve 11'de çıkacağı ilk maç merak edilen milli oyuncu için geri sayım başladı.

SAAT 19.30'DA BAŞLAYACAK

Real Madrid, bugün saat 19.30'da Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu'nda Marlloca ile kozlarını paylaşacak. 75 puanla liderlik koltuğunda oturan Barcelona, karşılaşma öncesinde Barcelona'nın 8 puan önünde yer alıyor.

ANCELOTTI'DEN ROTASYON BEKLENİYOR

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Manchester City ile 3-3 berabere kalan Real Madrid, 17 Nisan Çarşamba rövanş için İngiltere'de sahaya çıkacak. Bu sebeple Ancelotti, bazı as isimleri dinlendirmek istiyor.

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BELLINGHAM YERİNE OYNAYABİLİR

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Ancelotti, Jude Bellingham'ı dinlendirmek adına Mallorca karşısında sahaya Arda Güler ya da Ceballos'u sürecek.

Ayrıca Toni Kroos'un yerine de Luka Modric'in 11'de yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gio Gonzalez, Raillo, Nastasic, Lato, Sanchez, Costa, Morlanez, Rodriguez, Muriqi

Real Madrid: Lunin, Mendy, Rüdiger, Nacho, Vazquez, Tchouameni, Modric, Ceballos(Arda Güler), Valverde, Brahim Diaz, Joselu

TARİHE GEÇEBİLİR

İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki yıldız futbolcuyu ilk 11'e aldığı takdirde Arda, La Liga'da ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.

Bu sezon La Liga'da 5 maçta 31 dakika sahada kalan genç yıldız, 1 gol attı.

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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