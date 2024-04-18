Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. olmayı garantiledi! Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne...

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Geçtiğimiz yıla göre 3 basamak birden yükselen Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı garantiledi.
Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı.
TÜRKİYE 9. SIRAYI GARANTİLEDİ
Çekya temsilcisinin elenmesiyle birlikte Türkiye, UEFA Ülke puanında sezonu 9. sırada bitirmeyi garantiledi.
GELECEK YILIN ŞAMPİYONU DİREKT DEVLER LİGİ'NDE
Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL TABLO
1-İNGİLTERE 101.553
2-İSPANYA 86.864
3-İTALYA 85.855
4-ALMANYA 82.767
5-FRANSA 64.997
6-HOLLANDA 61.300
7-PORTEKİZ 55.482
8-BELÇİKA 46.800
9- TÜRKİYE 38.100
10- İSKOÇYA 36.050
11- ÇEKYA 35.550
12-İSVİÇRE 32.775
13-AVUSTURYA 32.400
14- NORVEÇ 31.625
15- DANİMARKA 31.450