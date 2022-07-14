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Türkiye 3-1 Tayland / Yarı finalde rakip İtalya

#Türkiye#Tayland#Türkiye Tayland Maçı
Türkiye 3-1 Tayland / Yarı finalde rakip İtalya

Filenin Sultanları, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'ı setlerde 3-1 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

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FIVB Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz’da Ankara Spor Salonunda oynanacak.

Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Rene Karina Noemi (Arjantin)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu
Tayland: Guedpard Pornpun, Moksri Cahtchu-on, Bundesak Jarasporn, Kokram Pimpichaya, Kongyot Ajcharaporn, Bamrungsuk Hattaya (Pannoy Piyanut, Boonlert Tichaya, Pairoj Supattra, Janthawisut Sasipapro, Sooksod Thanacha, Manajki Sirima
Setler: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21
Süre: 101 Dakika (25, 27, 23, 26)

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ilk set sonucu: Türkiye 23-25 Tayland (0-1)

İkinci set sonucu: Türkiye 25-15 Tayland (1-1)

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25 - 18 Tayland (2-1)

Üçüncü set sonucu: ürkiye 25 - 21 Tayland (3-1)

 

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