Türkiye 3-1 Tayland / Yarı finalde rakip İtalya

FIVB Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.
Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz’da Ankara Spor Salonunda oynanacak.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Rene Karina Noemi (Arjantin)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu
Tayland: Guedpard Pornpun, Moksri Cahtchu-on, Bundesak Jarasporn, Kokram Pimpichaya, Kongyot Ajcharaporn, Bamrungsuk Hattaya (Pannoy Piyanut, Boonlert Tichaya, Pairoj Supattra, Janthawisut Sasipapro, Sooksod Thanacha, Manajki Sirima
Setler: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21
Süre: 101 Dakika (25, 27, 23, 26)
ilk set sonucu: Türkiye 23-25 Tayland (0-1)
İkinci set sonucu: Türkiye 25-15 Tayland (1-1)
Üçüncü set sonucu: Türkiye 25 - 18 Tayland (2-1)
Üçüncü set sonucu: ürkiye 25 - 21 Tayland (3-1)