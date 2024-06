Türkiye - Gürcistan maçını Gürcü gazetecilere sorduk: Arda Güler ve Kenan Yıldız harika! Mağlubiyeti hak etmedik ama...

Haberin Devamı

Türkiye, EURO 2024’deki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenerek gruplara 3 puanla başladı. EURO 2008 ruhuyla sahaya çıkan ay-yıldızlılar, Dortmund’da binlerce taraftarın desteğini alarak etkili bir futbol ortaya koydu. Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile zafere uzanan ay-yıldızlılar, 22 Nisan’da Portekiz ile oynayacakları ikinci maça odaklandı. Dün geceki maçla ilgili düşüncelerini anlatan Gürcü meslektaşlarımız, Arda Güler ve Kenan Yıldız’dan övgüyle bahsetti.

GÜRCÜ MESLEKTAŞLARIMIZIN “TÜRKİYE-GÜRCİSTAN” MAÇIYLA İLGİLİ YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE:

IRAKLI POPKHADZE (CRYSTALSPORT): TÜRKİYE, ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDI. ARDA, ‘TÜRK MESSİ’ İSMİNİ HAK EDİYOR

Birçok gol fırsatının olduğu açık bir maçtı ve taraftarlar için eğlenceli bir seyir zevki vardı. Özellikle ikinci yarıda birçok şans yakaladık ama sadece bir gol atabildik. Bence bunun sebebi tecrübeydi. Böylesine büyük bir turnuvanın final sahnesine ilk kez çıkıyoruz. Takımınız daha soğukkanlı ve şanslıydı. Bu yüzden bu sonucu hak ettiniz ve çok önemli bir 3 puan aldınız. Muhteşem bir vuruş yapan Arda Güler'den de bahsetmek isterim. Arda Güler, futbolunuza bir armağan. Fantastik bir gol attı. UEFA tarafından ‘maçın adamı’ olmayı sonuna kadar hak etti. Türk halkını ona sahip oldukları için kutluyorum çünkü o kesinlikle dünya çapında bir yetenek. Arda, ‘Türk Messi’ ismini hak ediyor. Ayrıca Kenan Yıldız'ı da beğendim. Onun da harika yetenekleri var. Daha önce Salernitana, Frosinone ve Almanya Milli Takımı’na karşı attığı goller beni şaşırtmıştı. Yani bu çocuklarla Türkiye’nin geleceğin çok parlak.

“GÜRCİSTAN, ÇOK CESURDU AMA TÜRKİYE KADAR SOĞUKKANLI DEĞİLDİ”

Daha önce de belirttiğim gibi bu Gürcistan’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçıydı. Böylesine büyük bir turnuvada ilk maçlar her zaman zordur, özellikle de 6.kez Avrupa Şampiyonası’nda oynayan sizin gibi deneyimli bir takıma karşı. Türkiye, Euro 2008'de yarı final oynamıştı. Bu arada o dönem Fatih Terim’in de kadrosu çok iyiydi ve gerçek bir hücum futbolu oynamıştı. Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti’ne karşı 2-0’dan 3-2’ye uzanan maçını ve Hırvatistan’a karşı dramatik çeyrek final mücadelesini de hatırlıyorum. Türkiye Milli Takımı, muhteşem futbol geceleri yaşatmaya devam ediyor. Gürcistan, iyi oynadı ve çok cesurdu. Ayrıca doğru bir futbol oynadı, birçok şans yakaladı ama Türkiye kadar soğukkanlı değildi. Çok genç bir takımımız var. Mesela savunma dörtlüsü- Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze - dışında tüm takım 22-23 yaşlarında çok yetenekli oyunculardan oluşuyordu. Dolayısıyla bizim takımımızın geleceğinin sizinki gibi parlak olacağını umuyorum.

SALOME SAGINASHVILI (90 MINUTES): GÜRCİSTAN’IN MAĞLUBİYETİ HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Maça baktığımızda Gürcistan Milli Takımı’nın kaybetmeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Gürcistan Milli Takımı, birçok gol fırsatı yakaladı. Bu yüzden beraberliğin mağlubiyetten daha adil bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bu tür büyük turnuvalarda oynama deneyimimiz yok. Tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynuyoruz ama bence biz bu performansla gurur duyabiliriz. Gürcistan futbolunu 6 yıldır aktif olarak takip ediyorum ve bu süreçte milli takımımızın seviye atladığını gördüm. Benim gördüğüm en önemli şey zihniyettir. Öğrenme sürecindeyiz. Teknik direktör Willy Sagnol’un yaptığı çalışmalar çok değerli.

“ARDA VE KENAN, NE KADAR TEHLİKELİ OLDUKLARINI BU MAÇTA DA GÖSTERDİLER”

Türkiye'nin gerçekten iyi bir takımı var ve bu yüzden bu maç bizim için çok dramatik ve zordu. Tabii ki zor bir maç bekliyordum ve öyle de oldu. Kulüp düzeyinde de özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı takip ediyorum. Her ikisi de son derece yetenekli ve sürprizlerle dolu futbolcular. Her ikisi de tehlikeli oyuncular ve Gürcistan maçında da bunu gösterdiler. Yetenekli oyuncular her zaman büyük futbolda iz bırakırlar ve ben de onlardan bunu bekliyorum.

TSOTNE SHAORSHADZE (PALİTRANEWS): TÜRKİYE’NİN SEVİYESİNİ BİLİYORDUM. SONUÇ BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

Maç sonucu benim için hiç de sürpriz olmadı. Bu futbol ve her iki şekilde de her şey olabilir. YouTube kanalım "TST Sport" için takımınızla ilgili bir video hazırladım ve burada Türk Milli Takımıyla ilgili bazı önemli detayları taraftarlara tanıttım. Dolayısıyla karşımızdaki takımın seviyesini biliyordum. Merkezde mükemmel bir üçlünüz ve çok hızlı orta saha oyuncularınız olduğunu biliyordum. İyi baskı yaptınız ve bizi birkaç kez hataya zorladınız, bu da golle sonuçlandı. Dolayısıyla sonuç hiç de sürpriz olmadı. Bu bizim ilk Avrupa Şampiyonamız olduğu için Gürcistan'ın kazanması sizin için bizim kaybetmemizden daha büyük bir sürpriz olurdu.

“TÜRKİYE, KİLİT OYUNCUMUZ OTAR KİTEİSHVİLİ’NİN YOKLUĞUNU NEDENİYLE ŞANSLIYDI”

Gürcistan, genç yeteneklerin ve deneyimli oyuncuların mükemmel bir senteziyle yavaş yavaş güçlü bir takıma dönüştü. Bugün takımda kilit oyunculardan biri olan Oto Kiteishvili yoktu ve rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye onun yokluğu nedeniyle şanslıydı. Gürcistan, topun kontrolünü her ele geçirdiğinde mükemmel hücumlar yaptı ve gol fırsatları yarattı. İlk maçın gerginliği açıkça görülüyordu ancak kimse Gürcü takımının kötü bir oyun oynadığını söyleyemez. Aksine, takımımız iyi performansıyla Gürcü taraftarları gururlandırdı. Takımımızın taraftarları hayal kırıklığına uğratmayacağından ve maçtan gururla ayrılacağından emindim. Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk maçımızda kendimize çok güveniyorduk. Motive olmuştuk, sayısız fırsat yarattık ama şanssızdık. Yüksek kalitede futbol oynadık. Eğlendik, iyi kombinasyonlarla oynadık ve güzel paslar yaptık. Yaptığımız 1-2 talihsiz hata dışında iyi savunma yaptık. Takım kendi tarzını buldu ve inanın bana, bizim için ne zaman biteceğini bilmediğimiz bu Avrupa Şampiyonasından sonra Gürcistan takımı çok daha güçlü olacak. Ondan önce Çek takımına karşı gerçek bir mücadele vereceğiz ve bence iyi ve doğru hazırlanırsak maçı kesinlikle kendi lehimize sonuçlandıracağız.

“ARDA, DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU VE GELECEKTE DE BUNU KANITLAMAYA DEVAM EDECEK”

Türk Milli Takımı, topu merkezde mükemmel bir şekilde kontrol eden, iyi organize olmuş ve yapılandırılmış bir takım. Orta saha oyuncularınız dünyanın en iyi kulüplerinde oynuyor ve isimlerinin hakkını verdikleri çok açık. Tempoyu kontrol etme konusunda ustalar. Ne zaman hızlanacaklarını ve oyunu ne zaman rahatlatacaklarını biliyorlar. Türkiye'nin kanatlarda alan yaratan çok iyi ve hızlı oyuncuları var. Gerektiğinde takım iyi pres yapıyor ve rakip yarı sahada topu yeniden kazanmaya çalışıyor. Bunu maçta birkaç kez başardılar ve bu da golle sonuçlandı. Eğer Türk Milli Takımı, Portekiz karşısında da bu şekilde oynarsa mutlaka şansları olacaktır. Arda Güler, dünyanın en iyi takımlarından biri olan Real Madrid'de oynayan dünya çapında bir yetenek. Orada Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları yaşadı. Bu da onun kariyeri hakkında çok şey söylüyor. Maçta mükemmel bir gol attı. Sahada iyi hareket etti ve iyi paslar verdi. Hakan Çalhanoğlu ile iyi bir sinerji yakaladı. Arda, dünya çapında bir oyuncu ve gelecekte de bunu kanıtlamaya devam edecek.

LASHA RAMAZASHVILI (RUSTAVI 2 TV): TÜRKİYE’YE GOL ATMAK İÇİN BİRÇOK ŞANSIMIZ VARDI AMA GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK

Tüm ülke için tarihi bir gündü ve aylarca bu anı beklemiştik. 3 yıl önce Avrupa Şampiyonası’nda oynama fırsatımız olmuştu ancak son maçımızı Kuzey Makedonya'ya karşı kaybettik. Bizim için en zor dönemdi ama bu çocuklar yıkılmadılar. Daha güçlü ve daha tecrübeli bir şekilde geri döndüler ve bize ikinci bir şans verdiler. İnanılmaz bir duyguydu. Dün tüm Gürcistan bir aradaydı. Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçımızdı. Tabii ki skor bizim için tatmin edici değildi ama bu sadece ilk denememizdi. Bu turnuvada tecrübemiz yoktu. Büyük baskı vardı ama yine de tecrübeli Türkiye karşısında son saniyeye ve son nefese kadar oynadılar. Belki maçı kaybettiler ama kalplerimizi bir kez daha kazandılar. Türkiye'ye gol atmak için birçok şansımız vardı ama günümüzde değildik. Bu futbol ve çok daha tecrübeli takımlarla oynadığımız birçok maçta böyle şeyler yaşıyoruz. Belki birçok kişi kaleci Mamardashvili'nin rakip yarı sahaya girip kornerden gol atmaya çalışmasının hata olduğunu söyleyecek ama hayır! Bu çocukların mantalitesi bu. Diğer takımlar için 2-1 iyi bir skor olabilirdi ama Gürcistan için değil. Yapabilecekleri her şeyi denediler. Kochorashvili ve Mikautadze'nin iki büyük şansı vardı. Bu yüzden skorun oyunu %100 yansıttığını düşünmüyorum.

“ARDA GÜLER, GİTTİKÇE GÜÇLENİYOR VE TEHLİKELİ OLUYOR”

Türkiye'nin harika oyuncuları var. Ben çocukluğumdan beri gerçek bir Real Madrid taraftarıyım. Bu yüzden Arda Güler'i ayrı tutuyorum. Real Madridli çocuk Arda, dün herkese dünyanın en iyilerinden biri olabileceğini gösterdi. Arda, gittikçe güçleniyor ve tehlikeli oluyor. Türkiye tecrübeli, büyük oyunculardan oluşan bir takım. Belki 2002 Dünya Kupası'ndaki gibi olmayabilir ama maçtan maça güçleniyor. Real Madrid'den Arda ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu gibi yıldız futbolcular var. Böylece maçı kazandılar ve birinci sınıf bir deneyim yaşadılar. Bu turnuvanın en zor gruplarından biri olduğunu düşünüyorum. Çek Cumhuriyeti-Portekiz karşılaşmasına da baktım. Gürcistan ya da Türkiye'ye karşı oynamak onlar için kolay olmayacak.