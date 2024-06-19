Fatih Terim'den Vincenzo Montella'ya tebrik: Çok doğru bir hareketti | Arda'nın golünü herkes atamaz

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız ile Gürcistan kozlarını paylaşmıştı. Milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek ilk maç haftasını liderlik koltuğunda kapatmıştı. Ay-Yıldızlılar'ın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetmişti.

A Milli Takımımızın Gürcistan karşısındaki mükemmel zaferinin ardından övgü ve uyarı: Bravo sana Arda Güler | Aman dikkat Montella

Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından beIN Sports Haber'de A Milli Takımımızın oyununu ve müsabakada yaşananları değerlendirdi.

İşte Terim'in sözleri:

"PANİK HAVASI YARATTI"

"1-0'dan sonra direkten dönen top, sayılmayan gol ve o arada yenilen gol maalesef bizlerde biraz şok etkisi yaptı. Panik havası yarattı."

"MONTELLA'NIN YAPTIĞI DOĞRUYDU"

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"Devre arası imdadımıza yetişti. Hocamız oyuncu değiştirmeden oyuncuların yerlerini değiştirdi. Arda'yı biraz daha içe, Barış'ı sağ kanada aldı. Bu çok doğru bir hareketti. Hem Arda daha etkili olacağı yerlerde oynadı. Hem de Barış kendisinin alışık olduğu yere geçti. Bu çok doğru bir hareketti."

"KEREM'İN ALIŞKANLIĞI BU"

"Türkiye, oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazanmasını bildi. Muhteşem iki gol izledik. Üçüncü golü de Kerem attı. Kerem'in alışkanlığıdır gol atmak. Golcü bir oyuncu."

"ARDA OLAĞANÜSTÜ"

"Arda, olağanüstü bir yetenek. Çok güzel bir gol attı. Herkesin atamayacağı muhteşem bir gol attı. Gürcistan kalecisi İspanya'da oynuyor. Arda'yı bilmesine rağmen bu vuruşu önleyemedi. Arda daha da iyi olacak."

"SON SANİYE İŞLER DEĞİŞEBİLİRDİ"

"Büyük oyuncular bu yaşlarda da karar alabiliyor. O yüzden büyük oyuncu oluyorlar. Arda da bu kararları alabilir. Almak yetmez, uygulayabilir de. Yeteneği buna müsait. Son saniye bile skor değişebilirdi. Golcüler yine golcü olduğunu gösterdi. Kerem de çok çabuk baskıyla topu aldı ve golünü attı."

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"İLK MAÇLAR ZORDUR"

"Türk Milli Takımı özellikle ikinci yarı sabırla, inatla, iyi mücadele ederek zafere uzandı. İlk maçlar zordur. Kazanmak çok önemlidir."