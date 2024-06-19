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Mert Müldür ve Arda Güler'in Gürcistan'a attığı goller, ilk maçların en iyi golü kategorisine aday gösterildi!

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#A Milli Takım#Arda Güler#Mert Müldür
Mert Müldür ve Arda Gülerin Gürcistana attığı goller, ilk maçların en iyi golü kategorisine aday gösterildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 13:33

A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başlamıştı. Ay-Yıldızlılar'ın ilk iki sayısını kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri ilk grup maçlarının en iyi golü kategorisinde aday gösterildi.

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Milli futbolcular Mert Müldür ve Arda Güler’in Gürcistan’a karşı attığı goller, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ilk grup maçlarının en iyi golü kategorisinde aday gösterildi.

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UEFA’nın internet sitesinde başlatılan oylamada, Arda Güler ve Mert Müldür’ün attığı gollerin yanı sıra iki aday daha var.

Ukrayna’nın Romanya’yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü atan Nicolae Stanciu ve İtalya’nın Arnavutluk’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada İtalya’nın 2’nci golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında bulunuyor.

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#A Milli Takım#Arda Güler#Mert Müldür

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