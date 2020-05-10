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Haber Giriş: 10.05.2020 - 17:38,Son Güncelleme:

Türkiye E-Futbol Kupası'nda şampiyon Kasımpaşa!

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Türkiye E-Futbol Kupası'nda şampiyon Kasımpaşa!
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Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports tarafından düzenlenen Türkiye E-Futbol Kupası'nda şampiyon Kasımpaşa oldu.

İlk kez düzenen Türkiye E-Futbol Kupaıs'nda şampiyon belli oldu.

Kasımpaşa'yı yöneten Anıl Koç, Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı Sivasspor'u final maçlarında mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor yarı finale elenirken Beşiktaş ilk turda veda etti. Galatasaray, Gaziantep, Ankaragücü ve Alanyaspor çeyrek finalde veda etti.

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