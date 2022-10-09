Son dakika: Millilerden tarihi zafer! Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası’nda Ay-Yıldızlı ekip, finalde Angola ile karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası'nı havaya kaldırmak için sahaya çıkan millilerimiz, finalde Angola'yı iyi bir oyunla 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı'na zaferi getiren golleri 19. dakikada Ömer Güleryüz, 31 ve 43. dakikalarda Rahmi Özcan, 49. dakikada Serkan Dereli kaydetti.

Angola'nın tek golü ise 24. dakikada Adao'dan geldi.

2018'de oynanan Dünya Kupası finalinde Angola'yı penaltılarla mağlup olan Milliler, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak rövanşı almayı başardı.

TURNUVANIN 3’ÜNCÜSÜ ÖZBEKİSTAN



Öte yandan 3’üncülük karşılaşmasında Özbekistan ile Haiti karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Haiti’yi 4-2 mağlup eden Özbekistan, turnuvayı 3’üncü sırada tamamladı.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DESTEK

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Nef Stadı'nda Angola ile karşılaştığı final maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın maçını protokol tribününden takip etti.

FİNALE NASIL GELDİK?

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen dünya kupasının grup maçlarında Fransa’yı 3-0, Liberya’yı 5-0’lık skorla yenmişti. Haiti ile de 1-1 berabere kalan millilerimiz çeyrek finalde Fas’ı 4-1 yenerek yarı finale çıktı.

Cuma günü oynanan yarı final maçında Özbekistan’la karşı karşıya geldik ve 1-0’lık skorla adımızı finale yazdırdık.

Haberin Devamı

2018'İN RÖVANŞINI ALDIK

Türkiye daha önce 2018 Ampute Dünya Kupası'nda Angola ile finalde karşı karşıya gelmiş, penaltı atışları sonrasında rakibine mağlup olmuştu.

Milliler, Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nın finalinde Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 yenilmişti.

İLK DÜNYA KUPASI'NDA ÜÇÜNCÜLÜK

İlk kez 2007'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı; 2010, 2012 ve 2014'te de aynı dereceyi elde etti.

ÜST ÜSTE 2 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak tarihi bir başarı göstermişti.

Haberin Devamı

Şampiyonluk maçına öncesi Vodafone Park’ta buluştuğumuz oyuncular ve teknik direktör Osman Çakmak’la heyecanlarını ve hayallerini konuştuk.

‘Çok mücadele ettim’

Bülent Çetin (36)

Sol kolundan engelli (Kaleci)

Ampute futbolda başarılı olmak için özellikle son 3 yıl üst seviye çalışmalar yaptım, çok mücadele ettim. Profesyonel kaleci antrenörleriyle antrenman yaptım. 3 sene önce 95’ken şu an 73 kiloyum. Dünya kupası şampiyonluğuyla bunu taçlandırmak en büyük hayalimdi. Milli takımda olmayı düşleyen kardeşlerime tavsiyem; bıkmadan, usanmadan bu milli formayı giymek için iyi, planlı ve azimli çalışın. Amatör ruhla profesyonel iş yapın!

‘Kahramanlar olarak sahadayız’

Haberin Devamı

Fuat Taştan (31)

Sağ diz altı ampütasyon

Ampute futbol hayatımın tamamını etkiledi. Doğuştan polio sekeli (çocuk felci) rahatsızlığım vardı. Sağ diz altından ayağım kesildi. Hayatıma böyle devam etmek zorunda kaldım ve bu benim içimdeki atlet duygusunu yıktı. Fakat sonra fiziksel durumumun aslında hiçbir engel olmadığını anladım ve futbol kendimi ifade etmem için bir fırsat oldu. Üniversite okudum, sağlık memuru olarak atandım. Kısacası kabuğumu ampute futbol sayesinde kırdım.

Bu spor hayatımın merkezi oldu. Şimdi kahramanlar olarak sahalara çıkıyoruz. Benimse bu hayatta iki kahramanım var: Biri 2020’de kaybettiğim annem, diğeri de eşim. Hayatta bütün zorluklara rağmen alın teriyle mücadele edip ayakta kalmayı bana öğrettikleri için onlara minnettarım.

Haberin Devamı

‘Bizden ilham alsınlar’

Muhammet Yeğen (27)

Sağ diz altı ampütasyon

Erzurum liseler arası futbol turnuvası düzenlenirken Milli Eğitim müfettişi Bekir Murat Kızıltaş beni keşfetti ve Ankara Karagücü takımıyla profesyonel futbola adım attım. Spor bilimleri fakültesine girmemde futbol tutkumun büyük katkısı oldu. Antrenörlük eğitimi de aldım.

Bizi örnek alan gençler, olumsuzluklarla karşılaşsalar da hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmesinler. İdeallerinin peşinden koşmalarına yardımcı olmak için liseler ve üniversitelerde söyleşilere katılıyorum. Bizden ilham almalarını söylüyorum. Gençlerden övgü dolu sözler duymak da bizi çok mutlu ediyor.

‘Hayata bağlandım’

Savaş Kaya (35)

Sol dizaltı ampütasyon

2008’de vatani görevimi yaparken mayına bastım ve yaralandım. Yaklaşık 1 yıl tedavi gördüm, yeni hayatıma alışmak zorundaydım. Bu süreci gazi abilerimin, kader arkadaşlarımın oynadığı ve beni de oynamak için davet ettikleri ampute futbolla aştım. Hayata tekrar bağlandım diyebilirim. Yaklaşık 14 yıldır futbol oynuyorum. Çok kez milli takım forması giyerek yurtdışında ülkemi temsil ettim. Bizim gibi sahalara çıkmak isteyen genç engelli kardeşlerime şunu söyleyebilirim: Bizi başarıya, hedeflerimize götürecek tek şey pes etmemek, kararlı olmak ve

çok çalışmak…

‘Heyecanla ülkeme hizmet ediyorum’

Okan Şahiner (29)

Sol bacak ampütasyon

Erciş, Van depreminde sol bacağımı kaybettim. 51 saat kaldığım enkazdan sağ kurtarıldım. Depremin izlerini silmek için 2013’te ampute futbola başladım. 8 yıldır aktif olarak bu sporla uğraşıyorum. Osman Hocam beni önce TSK Rehabilitasyon Merkezi Ampute Futbol Takımı’na transfer etti. Milli takım hocası olduktan sonra da beni milli takıma davet etti. Şimdi mutluluk ve heyecanla ülkeme hizmet ediyorum.

‘Topu vermeyin, kazanan biz olalım’

Osman Çakmak, Ampute Futbol Milli Takımı teknik direktörü

Osman Çakmak, Ampute Futbol Milli Takımı teknik direktörü

* Büyüklerimiz hep der ya “Ne yaparsan yap, sevdiğin işi yap” diye. Ben de Ampute Futbol Milli Takımı’nı yönetmeye başladığım günden beri futbol ve ülkeme hizmet etme aşkıyla her güne ayrı bir heyecanla uyanıyorum. Bu takımı yönetmek büyük bir gurur ve mutluluk.

* Takıma 2008’de girdim, Mayıs 2019’da teknik direktör oldum. Kaptanlık yaparken sorumluluk bambaşkaydı ama şimdi teknik direktör olduktan sonra bazen sahanın dışında kaldığım için çok zorlanıyorum. Destek aldığım hocam Fatih Terim ve birçok değerli hocam sayesinde kendimi de bu alanda geliştirdim.

* Milli takımdaki tüm kardeşlerimiz bu maça çıkmayı hak ediyor ama maça çıkarmak için daha yetenekli, daha çok isteyen ve arzulayan bir grup seçiyorum.

* Ampute Futbol Milli Takımı’nı hak eden tüm kardeşlerime kapıyı açtım. Çok iyi bir motivasyonla gruptan lider çıkıp dünya kupasında başarılı olmak en büyük hayalimdi. Takıma da bu inancı aşılamaya çalıştım. Her zaman “Pes etme, mücadeleye devam” diyorum. Futbolda asaletini ve cesaretini sahaya yansıtmak çok önemli. Takımım fiziksel, mental, devamlılık ve dayanıklılık açısından hazır olduğu için onlara güveniyorum.

* Şırnak’ta gazi olmadan önce normal futbol da oynadım. O alanla bu alan arasında çok büyük bir ayrım yok. Ama duygusal anlamda önemli farklar var. Bizim bir duruş sergilememiz lazım. Bunun

için de önce kendi alanında en iyisi olman gerek. Milli takımın hocası olarak ampute takımın Türkiye’deki yaklaşık 1.150 sporcusunun hepsini tanıman lazım.

* Maça çıkmadan önce takımdaki kardeşlerime “Rakibe saygı duyun, topu vermeyin, rakip takım yorulmasın. Yorulan biz olalım. Kazanan da biz olalım” diyorum. Bizim dünya üçüncülüğümüz, dünya ikinciliğimiz ve iki sene Avrupa şampiyonluğumuz var. Dünya kupamız yoktu. Onun için en çok dikkat ettiğim konu disiplin.

* Bize Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bünyemizde tekerlekli sandalye basketbol, oturarak voleybol, ampute futbol, okçuluk, masa tenisi, yüzme gibi 20 tane aktif branş var. Asla pes etmeyin, mücadele edin. İstediğiniz zaman da biz emrinizdeyiz.