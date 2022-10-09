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Osman Çakmak: "Şampiyonluğumuz aziz şehitlerimize armağan olsun"

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#Ampute Milli Takımı#Osman Çakmak#Futbol
Osman Çakmak: Şampiyonluğumuz aziz şehitlerimize armağan olsun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 23:00

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Türkiye, Angola’yı 4-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar şampiyonluk sevincini taraftarlarla paylaştı.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası finalinde Türkiye, Angola ile karşılaştı. Nef Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Türkiye Ampute Milli Takımı 4-1 kazandı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Ay-yıldızlı futbolcular, bu anları tribünleri dolduran yaklaşık 15 bin futbol severle paylaştı. Karşılaşma sonrası Ampute Futbol Milli Takımı Başantrenörü Osman Çakmak ve futbolcular, karşılaşmayı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a asker selamı verdi. Çakmak, bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon olan oyuncuları tek tek alınlarından öperek tebrik etti. Eski Milli oyuncu olan Osman Çakmak, tribünlerin kendisine gösterdiği sevgi gösterilerini geri çevirmeyerek üçlü çektirdi.

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Osman Çakmak: "Şampiyonluğumuz 85 milyona armağan olsun"

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Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Çakmak, "Biz çok mutluyuz. Allahımıza şükürler olsun. Bizi gezdiren, yediren, içiren Allah’tır. Öğrencilerimin alınlarından öpüyorum. Onları yetiştiren anne-babalarını tebrik ediyorum. Şampiyonluğumuz 85 milyona armağan olsun. Aziz şehitlerimize armağan olsun. Gazilerimize armağan olsun. Bizim sesimizi duyurmaya çalışan sizlere armağan olsun. Bir çok genç kardeşimizi kazanıp Milli Takıma katmış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Rahmi Özcan: "2017'deki gururu yeniden yaşadık"

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Rahmi Özcan ise "Biz Türk milleti, engelli futbolu da olsa stadyumu dolduracağımıza inancımız tamdı. 2017 de bu gururu yaşamıştık. Aynı gururu yeniden yaşadık. Öncelikle Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın desteğine teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmadı. Her zaman şunu söyledi; Ampute Futbol dünyada Türkiye’den sonra olacak. Biz de bunu bugün sahada göstermiş olduk. Kendisinin ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#Ampute Milli Takımı#Osman Çakmak#Futbol

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