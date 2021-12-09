Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve fikstür belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon kura ve fikstür çekimi yapıldı.
24 takımın katılımı ile gerçekleşecek olan Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında sıralamada ilk 4’e giren takımlar Play-Off müsabakası oynarken, son 4’e kalan takımlar ise Play-Out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.
A GRUBU
1207 Antalyaspor
Altay
Amed Sportif Faaliyetler
Ankara BŞB. Fomget Gençlik ve Spor
ATaşehir Belediyespor
Beşiktaş Vodafone
Fatih Vatanspor
Fenerbahçe
Hatayspor
Karadeniz Ereğlispor
Kireçburnuspor
Kocaeli
1. Hafta:
1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnuspor
Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor
Altay-Fatih Vatanspor
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor
Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe
B GRUBU
ALG Spor
Adana İdman Yurdu
Çaykur Rizespor
Dudulluspor
Fatih Karagümrük
Galatasaray Hepsiburada
Hakkarigücü
İlkadım Belediye
Kayserispor
Konay Belediyespor
Sivasspor
Trabzonspor
1. Hafta:
Galatasaray-Sivasspor
Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü
Bitexen Adana İdman Yurdu-Trabzonspor
Konak Belediyespor-ALG Spor
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudulluspor
1.Hafta: 18-19 Aralık 2021
Devre Arası: 13-24 Şubat 2022
22.Hafta: 4 Mayıs 2022
Play-Off & Play-Out Başlangıcı: 12-13 Mayıs 2022
Final: 11 Haziran 2022