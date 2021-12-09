Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve fikstür belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon kura ve fikstür çekimi yapıldı.

24 takımın katılımı ile gerçekleşecek olan Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında sıralamada ilk 4’e giren takımlar Play-Off müsabakası oynarken, son 4’e kalan takımlar ise Play-Out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.

A GRUBU

1207 Antalyaspor

Altay

Amed Sportif Faaliyetler

Ankara BŞB. Fomget Gençlik ve Spor

ATaşehir Belediyespor

Beşiktaş Vodafone

Fatih Vatanspor

Fenerbahçe

Hatayspor

Karadeniz Ereğlispor

Kireçburnuspor

Kocaeli

1. Hafta:

1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnuspor

Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor

Altay-Fatih Vatanspor

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Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor

Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe

B GRUBU

ALG Spor

Adana İdman Yurdu

Çaykur Rizespor

Dudulluspor

Fatih Karagümrük

Galatasaray Hepsiburada

Hakkarigücü

İlkadım Belediye

Kayserispor

Konay Belediyespor

Sivasspor

Trabzonspor

1. Hafta:

Galatasaray-Sivasspor

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü

Bitexen Adana İdman Yurdu-Trabzonspor

Konak Belediyespor-ALG Spor

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudulluspor

1.Hafta: 18-19 Aralık 2021

Devre Arası: 13-24 Şubat 2022

22.Hafta: 4 Mayıs 2022

Play-Off & Play-Out Başlangıcı: 12-13 Mayıs 2022

Final: 11 Haziran 2022