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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve fikstür belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi#Beşiktaş#Galatasaray
Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde gruplar ve fikstür belli oldu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Kura çekiminde Beşiktaş ile Fenerbahçe; Galatasaray ile de Trabzonspor aynı grupta birbirlerine rakip oldu.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon kura ve fikstür çekimi yapıldı.

24 takımın katılımı ile gerçekleşecek olan Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında sıralamada ilk 4’e giren takımlar Play-Off müsabakası oynarken, son 4’e kalan takımlar ise Play-Out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.

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A GRUBU

1207 Antalyaspor
Altay
Amed Sportif Faaliyetler
Ankara BŞB. Fomget Gençlik ve Spor
ATaşehir Belediyespor
Beşiktaş Vodafone
Fatih Vatanspor
Fenerbahçe
Hatayspor
Karadeniz Ereğlispor
Kireçburnuspor
Kocaeli

1. Hafta:

1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnuspor

Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor

Altay-Fatih Vatanspor

Haberin Devamı

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor

Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe

B GRUBU

ALG Spor
Adana İdman Yurdu
Çaykur Rizespor
Dudulluspor
Fatih Karagümrük
Galatasaray Hepsiburada
Hakkarigücü
İlkadım Belediye
Kayserispor
Konay Belediyespor
Sivasspor
Trabzonspor

1. Hafta:

Galatasaray-Sivasspor

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü

Bitexen Adana İdman Yurdu-Trabzonspor

Konak Belediyespor-ALG Spor

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudulluspor

1.Hafta: 18-19 Aralık 2021

Devre Arası: 13-24 Şubat 2022

22.Hafta: 4 Mayıs 2022

Play-Off & Play-Out Başlangıcı: 12-13 Mayıs 2022

Final: 11 Haziran 2022

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#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi#Beşiktaş#Galatasaray

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