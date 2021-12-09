Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 7-0 yenmesinin yankıları sürüyor! Dostluk maçında 7 atılır mı?

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6-0’lık tarihi maçta sahada olan Öiün Temizkanoğlu maçta skorun değil kadına şiddet konusunda verilen mesajların önemli olduğunun altını çizdi.

BANU YELKOVAN: BU KADAR ANLAMLI MAÇ OLMASA SKORUN HİÇBİR ÖNEMİ OLMAZDI

Maçın bu kadar önemli bir anlamı olmasaydı, bu iki kulüp arasında kadın futbolu alanında oynanacak ilk derbi hüviyetini taşımasaydı, ülkede bu yeni branşa dair ilk somut izlenimler bu maç sonrası oluşmayacak olsaydı belki bu maçtaki skorun hiçbir önemi olmazdı. Genelde böyle maçlar, skorun mesajın önüne geçmemesi için beraberlikle biter. İki takım oyuncuları da teknik heyetleri ve hakemler buna dikkat eder, idman maçı hüviyetinde olur. Maç sonu açıklamalarını hele kimseye yakıştıramadım. Erkek futbolunda egemen olan anlayışın kadın futbolunun daha resmi bile olmayan ilk maçında bu denli ön plana çıkması hoş olmadı. Maçı düzenleyenler, takımlar, sponsorlar bir araya gelip bu organizasyonu kadına şiddet gibi çok önemli bir konuda daha çok farkındalık yapacak şekilde ince ince düşünüp örmeliydi.

Hayrettin Demirbaş (G.Saray’ın eski kalecisi)

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DÜŞENE BiR TOKAT DA BEN VURAYIM ANLAYIŞI HiÇ DOĞRU DEĞiL

Bırak dostluk maçını, normal profesyonel bir lig ve maçta rakibinin kapasitesi yoksa üzerine gitmezsin. Bu kadar gol atmazsın! Skoru 3-0’a getirdikten sonra rakip zayıfsa idare edersin. Düşene ben de bir tokat vurayım demek centilmenlik değil. Yaşadık biz bunları. Dikkat ettik. Haksızlığa uğrayınca belki profesyonel davranmadık, isyan ettik. Galatasaray ne kadar büyük ise Fenerbahçe de o kadar büyük bir camia, kulüp. Ama ben bu skoru, tutumu doğru bulmuyorum. 7-0 olunca bir daha böyle maç yapsan öyle seyirci toplayamazsın. Böyle organizasyonları yapmamız lazım aslında. Bakın yıllarca önce Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle Kadıköy’de bir Manisa maçında sadece kadın seyirciler vardı. Büyük baskı kurup futbol adına çok farklı ve güzel görüntü ortaya çıkmıştı. Futbolda bunlar var. Üzüldüm açıkçası.

Ogün Temizkanoğlu: (6-0’lık maçta oynayan eski Fenerbahçeli futbolcu)

OYUNCUMU KENARA ALIR MAÇI 10’A 10 OYNATIRDIM

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Bence bu maç skorun çok anlamlı olduğu bir maç değildi. Normal bir Galatasaray, Fenerbahçe rekabet maçı veya bir lig maçı olmadığı için skor da çok önemsizdi. 7-0 bence biraz ağır oldu. Ben kulübede Fenerbahçe adına bir teknik adam olsaydım bir oyuncumu kenara alır maçı 10-10 oynatırdım. Zira bu maç dikkat çekme maçıydı, eşitlik ve kadına şiddet mesajları çok önem taşıyor

du. Bu nedenle sayısal eşitlikte önemliydi.

Oğuz Dağlaroğlu: (6-0’lık maçta Rüştü’nün yedeği)

ALMANYA’DA 10 ATSAN NİYE DAHA ÇOK ATMADIN DİYE KIZARLAR

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Almanya’da hazırlık maçında bile 10 gol atsa bile niye fazla atmadıkları için kızılıyor. Ama burası Türkiye tabii ki... Her ne kadar rekabet olsa da ebediyete kadar sürecek bir dostluk da var. Maçta 5. dakikada gelen kırmızı kart koşulları tamamen değiştirdi. Kadına şiddet mesajının öne çıktığı bir maç olduğu için farklı bakılıp farklı yorumlanabilir. Gene de bizler oynanan oyunun dışında kalan insanlar olduğumuz çok fazla söz söylememiz doğru değil.