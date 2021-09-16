ÖZEL | Herkes voleybolcu olmak istiyor! Koç Guidetti: 'Genç oyunculara tavsiyem...'

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Olimpiyat oyunlarında ve hemen ardından düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda fırtına gibi esip tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen Filenin Sultanları gururumuz oldu.

Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösteren ve birçok çocuğa da ilham kaynağı olan Sultanlar, voleybola ilgiyi de tarihte hiç görülmemiş oranda arttırdı.

2017'den bu yana takımın başındaki isim, başarının mimarlarından Giovanni Guidetti, 'Demir Lady' Neslihan ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ‘işin sırrını’ ve başarının hikayesini hurriyet.com.tr’ye anlattı.

"TUTKULU İNSANLAR ÜLKESİ"

Filenin Sultanları’nın yanı sıra Vakıfbank SK’yı da yöneten İtalyan koç Giovanni Guidetti samimi açıklamalarda bulundu.

"Bu coğrafyada yaşayan herkes sevdiklerine tutku ile bağlı" diyen Guidetti, Türkiye’de uzun yıllardır görev yaptığını hatırlatarak, "Ben de artık bu atmosferin bir parçası oldum" dedi.

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"KARİYERİMİ BU ÜLKEYE BORÇLUYUM"

"Kendimi şanslı hissediyorum. Kariyerimi, ailemi bu ülkeye borçluyum" diyerek sözlerine başlayan Guidetti, başarı sırlarını şöyle açıkladı:

"Kazandığımız ya da kazanamadığımız şeylere odaklanmıyoruz. Biz her durumda diğer tüm takımlardan daha çok çalışmalıyız. Yola çıkıyoruz ve her sene daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz."

''TÜRK KADINI BU BAŞARILARDAN DAHA FAZLASINA LAYIK''

En önemli hedeflerinden birinin Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmek ve özellikle gençlere voleybolu sevdirmek olduğunu anlatan Guidetti, "Türk kadını, bu başarılardan daha fazlasına layık. Biz her gün bu ülkeye ve Türk kadınına en iyisinin yakışacağını düşünerek çalışıyoruz. Türk gencine ve Türk kadınına ilham kaynağı olmaya devam etmek istiyoruz" diyerek gelecek beklentisine vurgu yaptı.

"TÜRK VOLEYBOLUNUN GELECEĞİ PARLAK"

Türk voleybolunun büyük potansiyelinin bulunduğunu, geleceğini de parlak gördüğünü belirten Guidetti şunları söyledi:

"VakıfBank’ta muhteşem bir altyapı organizasyonu var ve bugüne kadar birçok oyuncuyu hem kendi takımımıza hem de Türk voleyboluna kazandırdık.

Voleybol oynamanın mutluluğunu yaşatmak ve spor sayesinde kendilerine bir gelecek kurabileceklerini göstermek istiyoruz. Eğer pes etmeden çalışırlarsa tüm hedeflerine ulaşabilecekleri bir organizasyon kuruyoruz. Onlara tavsiyem oyundan keyif alsınlar ve çalışmaya devam etsinler."

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VOLEYBOLUN MESSİ’Sİ, DEMİR LADY NESLİHAN DEMİR…

Neslihan Demir, aldığı başarılarla birlikte hem Türkiye'de hem de dünyada bilinen ve takip edilen bir isim oldu. Türkiye'de 'Türk Voleybolunun Demir Lady'si' dünyada 'Voleybolun Messi'si, Demir Lady, Çekiç' olarak isimlendirildi.

Neslihan Demir, milli takımda yer aldığı süre içerisinde; 2012 World Grand Prix Finalleri'nde bronz madalya, İtalya'da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya ve 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ikinciliği gibi başarıları tattı.

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16 YAŞINDA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Ay-yıldızlı formayı 16 yaşında terletmeye başlayan Demir, milli takımlar düzeyinde Dünya Şampiyonası'nda iki sene art arda en skorer oyuncu unvanını kazanan tek oyuncu olarak da tarihe geçti.

Çok iyi bir jenerasyonda yetenekli isimlerle beraber oynadığını ve bunun için de kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Demir şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki voleybol sevgisine katkı sağlayabildiysek, kız çocuklarımıza ilham kaynağı olabilecek başarılar elde edebildiysek beni bundan daha memnun edecek bir şey yoktur."

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VOLEYBOLDAKİ TAKTİK YANINA GÜCÜ ALDI

Zaman içerisinde voleybolun değiştiğini, artık 'taktik' ile birlikte erkek voleybolu gibi gücün ön plana çıktığını söyleyen Demir, "Bugün teknik ve akıllı bir oyuncu olmak kadar güç de ön planda. Ancak bunlar detaylar. Buradaki en önemli şey; çalışmak, çalışmak, çalışmak… Hayal kurmalılar, hedefler belirlemeliler ve daha sonra da bunlara ulaşmak için ellerinden geleni yapmalılar" dedi.

"BAŞARI İÇİN DEVAMLILIK ŞART"

Şu an VakıfBank Spor Kulübü'nde menajerlik görevini sürdüren Demir, voleyboldaki sürdürülebilir başarının altyapıdan geçtiğini ve buna çok önem verdiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

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"Altyapımızdan 100’den fazla sporcuyu Türk voleyboluna kazandırdık. Dünya çapında çok önemli antrenörlerimiz, dünya standartlarında tesislerimiz var. Ancak biliyoruz ki, her başarının sürdürülebilir olması için devamlılık şart. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz her oyuncu da bu devamlılığının en önemli parçası."

Özellikle Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo ve 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki başarıların ardından altyapı başvurularında beklenenin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarına dikkat çeken Demir, "Bizim altyapımız ilginin çok olduğunu her zaman gördük. Ancak özellikle bu dönem, hem takımımızın hem de milli takımımızın imza attığı başarılar dolayısıyla beklenenin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Tabii bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bizler, kız çocuklarına ilham kaynağı olabilmek için çalışıyoruz. Ülkemizin gurur duyacağı yeni sporcular yetiştirme misyonu ile hareket ediyoruz. Kazandığımız kupaların yanı sıra emeğimizin karşılığını kız kardeşlerimizin bu alana yönelmesi olarak görmenin keyfine paha biçilemez'' diye konuştu.

"REYTİNG SONUÇLARI BİLE İLGİYİ ANLAMAKTA YETERLİ"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise sabırlı, sistemli ve kurumsal yapıya önem veren bir kurum olarak büyük başarılara imza attıklarının altını çizdi.

Art arda gelen başarıların Türk halkının dikkatini çektiğini söyleyen Üstündağ, "Alınan reyting sonuçlarında bile artan ilgiyi gözlemleyebiliyoruz. Yurdun doğusundan batısına Türk voleyboluna verilen önem o kadar çok arttı ki; maçlara gelmek isteyen teyzelerimiz var, bize yazıyorlar devamlı. Siirt’te lastikten saha yapıp, spor yapmaya çalışan gençlerimiz vardı bizim. Tabii biz buralara ulaşıp gerekli desteklerini sağlıyoruz. 'Ben bu kızları, sultanları görmek istiyorum' diye yazanlar da oldu" diyerek ülkenin voleybol atmosferini anlattı.

Üstündağ, son olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı 'nın karşılaşmasını tribünden izleme hayali bulunan Yeter Teyze'yi milli maç izlemeye davet etmişti.

"TOPLUM, FİLENİN SULTANLARI’NI BAĞRINA BASTI"

Üstündağ, "Toplum, Filenin Sultanları’nı bağrına bastı. Aldıkları başarılarla Türk kadınına idol oldular" dedi.

Önümüzdeki dönemde voleybola olan talepte yüzde 100'ün üzerinde bir artış beklediğini de ifade eden Üstündağ, "Bizim 6-12 yaş çocuklarının voleybolla bulaşması için ‘Fabrika Voleybol’ adından bir projemiz var. 33 merkezde yürüttüğümüz çalışmalarda gördük ki 4 aylık süreçte pandemiye rağmen yüzde 60 civarında bir talep artışı oldu" dedi.