'Biz de File'nin Sultanı olabilir miyiz?' 8 numaranın ilham veren hikayesi...

Ebrar Karakurt, Simge Aköz, Yasemin Güveli, Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beliz Başkır, Ayça Aykaç...

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hepimizi ekran başına kilitleyip turnuvayı beşinci bitiren ardından da 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olup bizleri gururlandıran Filenin Sultanları, çocuklara ve anne-babalara da ilham verdi.

Spor kulüpleri ve özel spor okullarının voleybol branşlarına ilgi tarihte hiç görülmemiş oranda arttı.

Hurriyet.com.tr, millileri keşfeden antrenörden, sektörün temsilcilerine, kulüp başkanlarından, Filenin Sultanları'nın efsanevi kaptanı 'Şampiyon Özlem'e kadar, 'bilenlerle' konuştu, voleybolun fotoğrafını çekti.





"YASEMİN'İN AİLESİNİ İKNA EDENE KADAR ÇOK UĞRAŞ VERDİM"

Açtığı spor okulu ile genç yetenekleri voleybola kazandırmaya devam eden Voleybol Eğitmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Bora Uçar, Filenin Sultanları'nın iki önemli oyuncusu, Yasemin Güveli ve Simge Aköz'ü keşfeden isim.

Milli Takım'da 8 numaralı formayı giyen Yasemin, voleybola ilk başladığı günlerde de aynı sırt numaraları formayı terletmiş...

Görev yaptığı okulda Simge gibi Yasemin'in de yeteneğini fark ettiğini anlatan Uçar "Özellikle Yasemin'in ailesini ikna etmek için çok uğraştım. Aile daha çok 'okulunu okusun, derslerine odaklansın' diye düşünüyordu. Ben ikisini de aynı anda yapacağını biliyordum. Yoğun çabalarımızın ardından Güveli ailesini ikna ettik ve Yasemin gibi bir ismi sporumuza kazandırmayı başardık" diye konuştu.

Simge Aköz'ü de ortaokul öğrencisiyken yine görev yaptığı okulda tanığını belirten Uçar "Simge de gelecek vadeden bir sporcuydu. Bizi yanıltmadı. Onları gördükçe gurur duyuyorum" diye konuştu.

"BİZ DE SULTAN OLABİLİR MİYİZ?"

Yasemin ve Simge'nin de küçükken diğer öğrenciler gibi sık sık Filenin Sultanları'nı izlediğini ve kendilerine "Hocam biz de bir gün Filenin Sultanı olabilecek miyiz?" diye sorduklarını anlatan Uçar, "Yetenekli çocuklarımızın hepsi, azim ve cesaretle birer usta oyuncu olabilirler" diye konuştu.

"İLK KEZ ERKEK TAKIMI AÇTIK"

Voleybola kız öğrencilerin yanı sıra erkek öğrencilerin ve ebeveynlerinin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uçar "Bu yıl ilk kez erkek takımı da oluşturduk. Talep her geçen gün artıyor" dedi.



ANNE-BABALARA TAVSİYELER

Ebeveynlere de tavsiyelerde bulunan Uçar "Herkes çocuğu yıldız sporcu olmak ister. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Spor yapmak çocuğun illa ileride profesyonel bir sporcu olacağı anlamına gelmez. Önemli olan spor yapması. Spor yapmak, sporcu olmak ileride mesleki hayatınıza da çok olumlu katkılar sunar" dedi.

BOY VE KİLO TARTIŞMALARI

Ailelerin 'Boyu uzasın' diye çocuklarını basketbol ve voleybola da kaydettirdiğini hatırlatan Uçar "Doğru bilinen bir yanlış da bu. Anne-babalar, çocuklarının 'boyu uzayacak' diye bu branşlara kaydettiriyorlar. Ancak voleybolcular, basketbolcular sanıldığı kadar uzamıyor. Uzun çocuklardan seçiliyor. O yüzden boya, kiloya bakmadan çocuklarınızı istedikleri ya da istediğiniz branşlara yönlendirin. Profesyonel eğitimde zaten çocuk diğer branşlara evrilir" diye konuştu.

Tavsiye edilen voleybola başlama yaşının 6 ile 10 arasında olduğunu belirten Uçar, 12 yaş grubunda ise artık çocukların temel kültürlerinin oturduğunu söyledi.

Yurt genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı kurslara, ücretsiz bir şekilde kayıt yaptırmak mümkün. Birçok belediyenin de yine ücretsiz spor okulları mevcut. Bunları yanı sıra spor kulüpleri ve özel spor okulları da uygun fiyatlarla geleceğin sporcuları için hizmet veriyor.

"KIZ ÇOCUKLARI VOLEYBOL ERKEKLER FUTBOL"

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Ankara Genç Oyuncular Spor Kulübü Başkanı Aysel Usta da zorlu 'pandemi arası'ndan sonra voleybola ilginin arttığını vurguladı.

"Voleybola kayıt oranı oldukça arttı. Aslında şu andakinden daha da çoktu ama özellikle pandemiden dolayı ara verdiğimiz için tabii ki düşüşler oldu. Bu dönemde duran kayıtlarımız tekrar başladı, birkaç aydır da devam ediyor" diyen Usta şunları söyledi:

"Kız öğrenciler için jimnastik kayıtları da iyi durumda. Ama kızlarda daha çok voleybolun tercih edildiğini görüyoruz. Erkeklerin tercihi daha çok futbol yönünde oluyor. Şu an çocuklarda birinci öncelik istikrarı sağlamak. Çocuklarımız gelsinler ve bir şeyin devamını getirsinler, disipline olsunlar. Velilerimiz daha çok hobi olarak gelsin, çocuklarımız sıkıntılarını atsın düşüncesiyle geliyorlar bize."

"SALON BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki spor salonlarının 2018'den beri, özel spor okullarına ve kulüplere kapatıldığını hatırlatan Usta "Salon bulma noktasında sıkıntı çekiyoruz. Yeniden Milli Eğitim Bakanlığının bizleri salonlara almasını umut ediyoruz" diye konuştu.





SAVAŞ KARAKAŞ: FİLENİN SULTANLARI İLGİYİ ARTIRDI

İstanbul Marmara Spor Okulları Başkanı Savaş Karakaş da bu yıl ki artışın bir hayli arttığına değindi.

Bunun sebebi olarak "Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarılarından kaynaklı böyle bir durumla karşılaştığımızı düşünüyoruz" diyen Karakaş şu tespitlerde bulundu:

- Pandemiden dolayı tüm spor okullarındaki katılım sayısında ciddi bir düşüş yaşadık. Beş farklı bölgede şubesi olan spor kulübü olarak 800'e yakın sporcumuz varken bu sayı pandemi ile birlikte bu sayı 50-60'lara geriledi. Daha sonraki dönemde sporcu sayısında ancak 200'lere ulaşabildik.

- İçinde bulunduğumuz dönemde tekrar kısıtlama-kapanma ihtimaline karşı veli ve öğrencilerin endişeli olduğunu görüyoruz. O yüzden normal zamandaki sporcu sayımıza bu sene ulaşamayacağız gibi görünüyor. Ancak şöyle bir şey de hissediyoruz: Öğrenciler evde oturmaktan çok sıkıldılar, bunun da zararını görmeye başladılar. Aslında sahalara geri dönmek istiyorlar. Ancak sayı bazlı konuşursak sporcuların yüzde 50'si hala evinde.

VOLEYBOLA TALEPTE YÜZDE 60 ARTIŞ VAR

- Türkiye'nin voleyboldaki başarısı nedeniyle de bu sayılarda bir voleybol akımının başladığını görüyoruz. Normalde bir spor kulübüne 50 kız voleybol sporcusu katılırken şu an bu rakamın 75-80 olduğunu görüyoruz. Basketbolda da bu durum voleyboldaki gibi değil. Basketbol başvuruları aynı düzeyde devam ediyor. Voleyboldaki durumun da ülkenin başarısından kaynaklı olduğu belli oluyor. Özellikle son iki haftadır özellikle kızlarda voleybola etkin bir katılım talebi var.





ŞAMPİYON ÖZLEM: FİLENİN SULTANLARI ÖRNEK OLDU

1990'ların sonu ile 2010'ların sonuna kadar, üç büyüklerin forması ile Filenin Sultanları'nın kaptanlık pazubandını taşıyan, spor tarihimize 'Şampiyon Özlem' olarak adını kazıyan Özlem Özçelik, başarılarıyla efsaneleşen kadın voleybol takımımızın temelini atan isimlerden.

2003 Avrupa ikincisi ve Dünya Şampiyonası 7'ncisi kadronun kaptanı Özçelik de haleflerinin başarısıyla gurur duyduğunu anlattı.

"Voleybola karşı zaten bir eğilim vardı" diyen Özlem Özçelik "Ancak bu eğilim artması ve çocukların voleybolu sevmesi açısından Filenin Sultanları’nın aldıkları başarı oldukça önemli. Bu durum okullardaki beden eğitimi hocalarına yansıyor, öğretmenlerden de çocuklara yansıyor" diye konuştu.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Sosyal medyanın da çocuklar üzerindeki etkisine değinen Özlem Özçelik şu tespitlerde bulundu:

- Çocuklar da bu sosyal medya platformlarını oldukça etkin kullanıyor ve bu mecralarda gördüklerine yönelme eğitimleri yüksek oranda seyrediyor. Bu durumdan veliler de etkileniyor. Çocuklarını spor yapmaya teşvik etmeye başlıyorlar.

"AMAN DİKKAT! BU KADRO HEP AYNI KALMAYACAK"

- Aslında tüm sporlar için de geçerli bir durum bu. Zaten pandemi nedeniyle çocuklar evde iki sene boyunca sıkıldı. Alınan başarılarla genç kesimin diğer spor kollarına yöneldiğini de görüyoruz. Bundan dolayı gelecek için bu başarının sürdürülebilmesi de önemli. Evet toplumu etkileyen bir başarı var ancak bu kadro senelerce aynı kalmayacak. Bu noktada özellikle alt yapıya dikkat etmemiz gerekiyor.

"VELİLER DE ESKİSİ GİBİ DEĞİL BİLİNÇLENDİLER"

- Bizim zamanımıza kıyasla şimdiki genç nesilde hem bedenen hem de kafa olarak daha büyük bir yatkınlığın olduğunu görüyoruz. Önceden veliler çocuklarının sadece ders çalışmalarını isterlerdi. Şimdi belki de bu başarılarla birlikte çocuğum hem dersini yapın hem de sporunu yapsın istiyorlar. Bir takım olayı voleybol ve bu çocuklarının gelişimi açısından çok önemli.

- Genç nesillerin idolleri var artık. Kafa olarak spora hazırlar. Bu durum sadece voleybolla da alakalı değil. Ben şahsen çocukların spora yönelmelerini çok istiyorum. Çünkü alınan başarılar ileriki yaşamlarından oldukça önemli oluyor.