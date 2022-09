Türk Hava Yolları, sponsor olduğu federasyonlarla iyi niyet sözleşmesi imzaladı

Haberin Devamı

Çırağan Sarayı’ndaki lansmana; Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katıldı.

EKŞİ: TÜRK SPORUNU DESTEKLEMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ



Sporun insanları, ülkeleri birleştirdiğini söyleyen Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, "THY olarak Türk kültürünü dünyaya taşıyoruz. Federasyonlarımız da yarışmalarda Türk gençliğini, çevikliğini, etik değerlerini elde ettikleri başarılarıyla dünyaya taşıyor. Dolayısıyla aynı hedefe doğru beraber hareket ediyoruz. Bugüne kadar Türk sporunu her alanda destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Biz büyüdükçe Türk sporunun da büyüyeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu birliktelikten hem kurumlarımız olarak hem de ülkemiz olarak sinerji yaratacağız. Dünyada her noktada bayrağımızı dalgalandırırken inşallah her noktaya da şampiyon sporcularımızı götüreceğimizi ve onları da Türkiye’ye marş söyleyerek geri getireceğimize inanıyorum" dedi.



TÜRKOĞLU: THY İLE İŞ BİRLİĞİNİN DEVAM ETMESİNDEN MUTLULUK DUYUYORUM



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "THY ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 15 yılı aşkın çok güzel bir birlikteliği var. Bu süreçte bize verdikleri destekten dolayı Ahmet Bolat’a, Bilal Ekşi’ye ve bütün THY ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Türk basketbolunu çok güzel zaferlere taşıyan THY ile bu iş birliğimizin devam edeceğinden dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.



BÜYÜKEKŞİ: SPONSORLUKLAR ÇOK DAHA BÜYÜK ÖNEM KAZANDI



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de "THY’nin geçmiş yıllardan beri Türk sporuna vermiş olduğu destek son derece değerlidir. Ben de verdikleri destekten dolayı Ahmet Bolat nezdinden tüm THY çalışanlarına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi sebebiyle dünyada oluşan ekonomik sorunlarla sponsorluklar çok daha büyük önem kazandı. O yüzden THY’nin Türk sporuna ve futboluna verdiği bu destek hepimiz için son derece önemlidir. Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek için THY bu dönemde bize çok büyük bir destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN: THY’NİN DESTEĞİ TÜRK SPORUNUN KALKINMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMDIR



Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise "Bugün burada Türkiye’nin en değerli dünya markası THY ile yapacağımız sponsorluk anlaşması için çok mutluyuz. THY’nin Türk sporuna verdiği destek Türk sporunun kalkınması için çok önemli bir adımdır. Bu desteğin artarak da devam etmesini temenni ediyoruz çünkü Türkiye’de sponsor bulmak cidden çok zor. THY’nin desteği bizler için çok önemli" dedi.



Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, "THY’ye Türk voleyboluna verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise "Sponsorluğu THY ile yapıyor olmamıza hepimize ayrı bir özgüven ve motivasyon katmaktadır. 4,5 milyon vatandaşımızın daha fazla spora katılımı için çabalıyoruz. İmkan verildikçe ne gibi başarılar ortaya koyduğumuza hepimiz şahidiz. Birlikteliğimizin çok daha uzun yıllar sürmesini ümit ediyorum" dedi.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Dünya markası olan THY’nin engelli çocuklara sahip çıkmasının mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Bugün daha güçlüyüz, bütün özel sporcular ailesi adına THY’nin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ise "THY gibi bir dünya markasıyla anılmak bizim için gurur vericidir. THY’ye bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da, "Sürdürülebilir başarılar için çıktığımız bu yolda bize yol arkadaşlığı yapacak olan THY’ye ilk tanıştığımız günden itibaren çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Bolat’a ve THY ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, "Çok değerli iş birliği sayesinde sponsorluğundan güç aldığımız Ahmet Bolat’a, Bilal Ekşi’ye ve THY ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.



Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ise "Camiamız adına verdikleri destekten dolayı Ahmet Bolat’a ve THY ailesine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.