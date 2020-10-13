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Voleybol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 20:33 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

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Türk Hava Yolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Türk Hava Yolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Maddison, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner)
Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 22-25, 17-25, 19-25
Süre: 94 dakika (35, 29, 30)

Türk Hava Yolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

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