Türk derbisinde finale kalan VakıfBank oldu!

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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde, Türk derbisinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Turuncu beyazlılar, 3.'lük mücadelesi için Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşı karşıya gelecek.

VakıfBank’IN 6’NCI FİNALİ



VakıfBank şuana kadar Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 5 kez final oynarken, bu maçların 4’ünde sahadan şampiyonlukla ayrıldı. Turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019’un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki 5’inci altın madalyasını arayacak. VakıfBank ile Imoco Volley Conegliano geçen sezonda finalde rakip olurken mücadeleyi temsilcimiz kazanmıştı.



Salon: Antalya

Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Saliha, Yaprak, Laura, Elif

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L), Derya

Setler: 21-25, 19-25, 23-25

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)