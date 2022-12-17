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Türk derbisinde finale kalan VakıfBank oldu!

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#Vakıfbank#Eczacıbaşı#Voleybol
Türk derbisinde finale kalan VakıfBank oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 21:32

Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden VakıfBank, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Imoco Volley'in rakibi oldu.

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FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde, Türk derbisinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Turuncu beyazlılar, 3.'lük mücadelesi için Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşı karşıya gelecek.

VakıfBank’IN 6’NCI FİNALİ

VakıfBank şuana kadar Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 5 kez final oynarken, bu maçların 4’ünde sahadan şampiyonlukla ayrıldı. Turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019’un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki 5’inci altın madalyasını arayacak. VakıfBank ile Imoco Volley Conegliano geçen sezonda finalde rakip olurken mücadeleyi temsilcimiz kazanmıştı.

Salon: Antalya
Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Saliha, Yaprak, Laura, Elif
VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L), Derya
Setler: 21-25, 19-25, 23-25
Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

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#Vakıfbank#Eczacıbaşı#Voleybol

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