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Haber Giriş: 08.02.2020 - 22:42,Son Güncelleme:/

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler!

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Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı, Alanyaspor maçı sonrasında kulübün televizyon kanalında dikkat çeken yorumlar yaptı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Tuncay Şanlı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"LİGDEN ÇEKİLELİM"

FB TV'de maçı yorumlayan Tuncay Şanlı, hakem hatalarının yapıldığı öne sürerek "Fenerbahçe’den bu kadar korkuyorsanız ‘Sizi şampiyon yapmayacağız.’ deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim" şeklinde konuştu.

Tuncay Şanlıdan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler

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