Tümer Metin'den Mesut Özil açıklaması! Fotoğraftaki detay...

MAÇ MAÇ OYUN SEÇMEK ZORUNDALAR



Fenerbahçe, Erzurum'da başka bir oyunu tercih ediyorsa, genlerine uymayan bir oyunu oynuyorsa, taraftarın çok da memnun olmadığı bir oyunu Erol Hoca tercih edebiliyorsa hocalar maç maç oyun seçmek zorundalar. Sergen Hoca bunu bugüne kadar çok iyi yaptı.

ERZURUMA TOPU BIRAKABİLİR MİSİN?



Maçın öncesinde muhtemelen maçın zor geçeceğine dair bir kanaat oluştu herkeste. Erol Hoca nasıl bir oyun tercih edecek diye düşündüm. Alanya maçında iyi bir analiz yapmıştı, topu bırakmıştı. Erzurum'a topu bırakabilir misiniz?

ALANYA MAÇININ OYUNUNA DÖNDÜ



İlk gole kadar çok ritmini bulmayan bir Fenerbahçe izledik. Geçen hafta 10 numarada Pelkas'ı muhteşem işler yapar izledikten sonra kenarda başlamış olması, yine biraz Alanyaspor maçının oyunuyla başlayacağı kafamda oluşmuştu. Oyun da Alanya maçının oyununa döndü.









HER HAFTA BU OYUNU OYNAMAZ



Fenerbahçe her hafta bu oyunu oynamaz. Maç maç oyun dediğimiz şey de bu. Erol Hoca iki haftadır doğru oyunu tercih ediyor. 2. golden sonra maç koptu zaten. Fenerbahçe 2-0'dan sonra da yine topu bıraktı, kazandıklarıyla hücuma kalktı.

TAKDİRE ŞAYAN



Sinan'ın, Pelkas'ın, Mert Hakan'ın oyun içinde şevkle kaldığını gördük. Erol Hoca'nın iki haftadır maç üzerinden taktiklerini takdire şayan karşılıyorum. Bu sene biraz farklı bir lig uygulanıyor.





ÖZİL, DAKİKA DAKİKA KONUM VERİYOR



Mesut Özil, dakika dakika konum veriyor. Önce Sultanahmet, sonra Osmanlı motifleriyle dolu odada Türk kahvesi...

KREMAYI PELKAS YAPIYOR



Ceza alanı içindeki çoğunluk Fenerbahçe için pozitif tarafı. Pastanın kremasını Pelkas yapıyor. Biraz Mert Hakan'ın gerisine düşen top, Mert Hakan'a rahat bir vuruş sağladı. Ekstra işler, ekstra pas son derece önemli. Pelkas bunları yapmaya devam eder.

NEFİS PLASE



Sinan'ın 2. golde pas tercihi son derece doğru. Kıvamı çok iyi. Pelkas kontrolden sonra soğukkanlılığı ve bitirici vuruşu başka bir şey. Nefis plase.

GİTME DİYEMEZSİN



3. golde yaklaşık 6 oyuncu var ceza sahasında. Sinan'ı bağlasan gitme diyemezsin, Pelkas'a gitme diyemezsin, Thiam orada, Mert Hakan zaten giriyor.

METE KALKAVAN DOĞRU BİR KARAR VERDİ



Mete Kalkavan doğru bir karar verdi. Sahanın patronu hakemler diyoruz. Kalkavan'ın gördüğü çok net pozisyon Erzurumspor'un elle oynama pozisyonu.

118 HAFTADA UYUM SÜRECİ DİYE BİR ŞEY KALMAZ



Hafta 18 oldu. 5-6 hafta da hazırlık dönemi var. Bütün takımların süreçleri aynı. Herkes kovidden etkilendi. Ben hala oyun sisteminin oturmadığı takımlar duyuyorum. 18 haftada uyum süreci diye bir şey kalmaz.