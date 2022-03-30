Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Tümer Metin'den Galatasaray seçimi için çarpıcı yorum: Fatih Terim’i almadan seçimi kazanamazlar

#Tümer Metin#Galatasaray#Fatih Terim
Tümer Metinden Galatasaray seçimi için çarpıcı yorum: Fatih Terim’i almadan seçimi kazanamazlar

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Burak Elmas'ın ibra edilmeyişi sonrası seçim sürecine giren Galatasaray'la ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Haberin Devamı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'daki seçim süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

NutSpor Youtube kanalında Fuat Akdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Dahası da Var’ programında konuşan Tümer Metin, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın ibra edilmeyişinin nedenleri yok. Tek bir nedeni var. O da Fatih Terim. Başkan adayları, Terim’i almadan seçimi kazanamaz. Eğer Terim dışardaysa başkan da tehlikededir, teknik direktör de!" dedi.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Cemal Özgörkey, Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde olmayacak “Kapsayıcı aday” formülü…Galatasaray'da Cemal Özgörkey, Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde olmayacak! “Kapsayıcı aday” formülü…Haberi görüntüle



Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde;

"Açık yüreklilikle yorum yapmak, Galatasaray’da fotoğrafın geneline bakmak lazım. Bir tespitim var. Gelişin, gidişine yol haritası olur. Demek istiyorum ki, Burak Elmas seçim yarışına girerken kimin desteğiyle göreve geldi. Tabi ki Fatih Terim’in. Çünkü Terim dışardaydı, takımın başında değildi, anlaşması bitmişti. Beraber seçime gittiler, seçimi birlikte kazandılar. ‘Win, win’ durumu vardı yani. Sonra testi kırılınca yolun ortasında Burak Elmas, ‘Aslolan Galatasaray’dır. Bundan sonra başıma gelecek her şeye hazırım. Bu benim kararımdır’ dedi. Ben, Terim’in ayrılışından sonra ‘Galatasaray camiasındaki en büyük tehlike Terim'in ayrılmış olması değil, Terim’in dışarda kalmış olmasıdır’ demiştim. Fatih hoca dışardaysa kiminle çalışırsan çalış, teknik direktör de tehlikededir, başkan da tehlikededir. Başkan adayları, Fatih Terim’i almadan seçimi kazanamaz. Eğer Terim görevde olsaydı Burak Elmas ibra edilirdi"

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tümer Metin#Galatasaray#Fatih Terim

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik