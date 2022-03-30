Tümer Metin'den Galatasaray seçimi için çarpıcı yorum: Fatih Terim’i almadan seçimi kazanamazlar

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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'daki seçim süreciyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

NutSpor Youtube kanalında Fuat Akdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Dahası da Var’ programında konuşan Tümer Metin, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın ibra edilmeyişinin nedenleri yok. Tek bir nedeni var. O da Fatih Terim. Başkan adayları, Terim’i almadan seçimi kazanamaz. Eğer Terim dışardaysa başkan da tehlikededir, teknik direktör de!" dedi.





Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde;



"Açık yüreklilikle yorum yapmak, Galatasaray’da fotoğrafın geneline bakmak lazım. Bir tespitim var. Gelişin, gidişine yol haritası olur. Demek istiyorum ki, Burak Elmas seçim yarışına girerken kimin desteğiyle göreve geldi. Tabi ki Fatih Terim’in. Çünkü Terim dışardaydı, takımın başında değildi, anlaşması bitmişti. Beraber seçime gittiler, seçimi birlikte kazandılar. ‘Win, win’ durumu vardı yani. Sonra testi kırılınca yolun ortasında Burak Elmas, ‘Aslolan Galatasaray’dır. Bundan sonra başıma gelecek her şeye hazırım. Bu benim kararımdır’ dedi. Ben, Terim’in ayrılışından sonra ‘Galatasaray camiasındaki en büyük tehlike Terim'in ayrılmış olması değil, Terim’in dışarda kalmış olmasıdır’ demiştim. Fatih hoca dışardaysa kiminle çalışırsan çalış, teknik direktör de tehlikededir, başkan da tehlikededir. Başkan adayları, Fatih Terim’i almadan seçimi kazanamaz. Eğer Terim görevde olsaydı Burak Elmas ibra edilirdi"

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