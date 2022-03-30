Galatasaray'da Cemal Özgörkey, Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde olmayacak! “Kapsayıcı aday” formülü…

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8 Nisan’a kadar aday listelerinin verilmek zorunda olduğu seçim sürecinde, Metin Öztürk yeniden aday olduğunu açıkladı. Burak Elmas’a 41 oy farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu’nun ise yakın zamanda aday olduğunu duyurması beklenirken Cemal Özgörkey’in Hamamcıoğlu’nun listesinde olmayacağı öğrenildi.

Cemal Özgörkey, Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde yok

Son seçimde 1500 oy almayı başaran Eşref Hamamcıoğlu’nun listesindeki kilit isim Cemal Özgörkey’in bu kez listede yer almayacağı öğrenildi.

“Kapsayıcı Aday” formülü görüşülüyor

Öte yandan Galatasaray’da eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek’in adı başkanlık için konuşulsa da iki ismin şu an için adaylığa sıcak bakmadığı biliniyor. Sarı-kırmızılılarda camianın önde gelen isimleri herkesin uzlaşabileceği çatı aday formülü için çeşitli görüşmeler yaparken Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinden ayrılan Cemal Özgörkey ile de bu kapsamda görüşüldüğü ileri sürüldü. Daha önce Galatasaray Yönetimi’nde yer almış Özgörkey’in son kararını birkaç gün içinde vereceği belirtiliyor.

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Cemal Özgörkey kimdir?

Cemal Özgörkey, 1959 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi Lale Özgörkey, babası iş adamı Ahmet Nevzat Özgörkey’dir. Armağan adında bir kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu İzmir Saint Joseph okulunda tamamladıktan sonra liseyi İstanbul’da Galatasaray Lisesinde okudu.

Liseden 1979 yılında mezun olduktan sonra da üniversite eğitimi için ABD’ ye giderek Atlanta’da Oglethorpe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünden mezun oldu. ABD’deki üniversite eğitimi sırasında da Coca Cola’da staj yaptı.

Babası 1967 yılında Özgörkey Holding’i kurdu. Şirket Ege ve Akdeniz bölgelerinde 4 ve Romanya’da 2 adet Coca-Cola şişeleme fabrikası kurmuştur. Nevzat Özgörkey aynı zamanda Anadolu Efes’in Türkiye’deki ilk fabrikası olan Ege Biracılık’ın kurucu ortaklarındandır.

Özgörkey, 1997 yılından sonra da ambalaj ve meyve suyu konsantresi sektörlerinde faaliyet gösteren Özgörkey Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2009 yılından bu yana da meyve ve sebze suyu konsantresi sektörlerinde faaliyet gösteren Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini devam ettirdi.

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Başkanlığa aday olmuş sonra vazgeçmişti

2008-2010 seneleri arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve Galatasaray Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevleri yaptı. 14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıklamıştı ancak bu kararından son anda vazgeçti. Yapılan seçimde Ünal Aysal, başkan seçilmişti.