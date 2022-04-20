Tümer Metin'den Domenec Torrent'e eleştiri! 'Galatasaray'da kalmayacağını anlayınca...'

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Tümer Metin ‘Torrent sezon sonu kalmayacağını biliyor. Proje sözleri lafta kaldı. Bu nedenle kendi istatistiğine oynuyor. O yüzden gençleri oynatmıyor. Torrent’e soruyorum. Malatya’yı yensen ne olur yenmesen ne olur! Atsana birkaç genci sahaya’ dedi.



Tümer Metin’in sözleri şu şekilde:



‘Buradan Torrent’e söylüyorum. Küme düşen Malatyaspor’u yensen ne olur yenmesen ne olur. Geçen hafta içinde Dinamo Kiev ile yapılan dostluk maçında gençleri ikinci yarıda sahaya sürdün. Ama Malatyaspor karşılaşmasında bir tane genç oyuncuyu içeri atmamışsın. Sezon sonu ayrılacak oyuncular ilk 11’de. Onlar 70-80 dakika sahada kalıyor. Aynı Torrent geçen hafta ‘Türkiye’de proje yok. Tek proje var bir sonraki maçı kazanmak’ diyordu. Torrent sezon sonu takımda Galatasaray’da kalmayacağını biliyor. Yeni başkan seçildiğinde tercih edilmeyeceğini anladı. Bu yüzden kendi istatistiğine oynuyor. Gideceği başka yerlere yüksek puan ortalaması ile gitmek istiyor. İşte bu nedenle gençleri oynatmadığı ortada. Torrent de Türkiye’deki sisteme uydu maalesef!’

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TORRENT'İN 'PROJE YOK' AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisindeki mağlubiyet sonrası basın toplantısında; 'Yönetim değişecek, gelecek için endişeli misiniz?' sorusuna şu yanıtı vermişti.

"Gelecek adına bir kaygım yok. Ben gelemeden önce de ben geldikten sonrada bu sezon kulüp için zor bir sezon. Benim için bir sonraki başkan önemli değil. Ben 6 maçı kazanmaya çalışacağım. Oyunumuz ve ne tip oyunculara ihtiyacımızın olduğu belli. Önemli olan proje. Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak dışında proje yok. Burada olmaktan çok memnunum. Gelecekle ilgili kaygılanmıyorum çünkü benim işim belli. Üç maç kazanınca herkes mutlu, bir maç kazanınca herkes mutsuz oluyorsa ve değişikliğe gidiliyorsa, bu proje ile alakalıdır. Yapacak bir şey yok. Çok büyük hocalar, çoğu zaman ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı. Ama onlarla devam ettiler. Proje eğer bir sonraki maçı kazanmaksa sadece, biz de böyle yaparız."