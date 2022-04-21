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Tümer Metin ile A'dan Z'ye: Ben Fenerbahçe'ye gittim Sergen Yalçın nereye gitti?

#Tümer Metin#Fenerbahçe#Beşiktaş

Futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Tümer Metin, Spor Arena Youtube kanalında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı ve dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Görüşleriyle futbol dünyasının aranan spor yorumcularından birisi haline dönüşen eski futbolcu Tümer Metin, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu.

Gündeme hem uzak hem de içinde bir sohbetle sorularımıza yanıt veren Metin, kendisine dair merak edilenlerden de bahsetti.

Öne çıkan açıklamalar;

-Günümüzün Süper Lig yıldızları benim oynadığım iki 100. yıl kadrosuna da giremez.

-2 MHK Başkanı, TFF Başkanı, 13 Hakemin liste dışı kalması ve yayın ihalesi... Türk futboluna sadece göktaşı düşmemiş, neyden keyif alacağız?

-Ersun Yanal anlatıyormuş, çarkın içindesin çekil kenara. Bilgi birikimini altyapıda değerlendir.

-İsmail Kartal Fenerbahçe'yi takım yaptı, sayın başkan Ali Koç hala forvet alamadı

-Samet Aybaba ile tesiste menemen yerken Adrianolu, Pepeli kadroyu Trabzonspor efsanesi Şenol Güneş'e veriyorsun.

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-Fenerbahçe'ye transferimden dolayı pişman değilim

-Sergen Yalçın yerine ben Şekerspor'a gitsem hiç tepki olmazdı.

-Federasyon Başkanlığına Hamit Altıntop'u yakıştırırım.

Hepsi ve daha fazlası videonun tamamında! Yorumlarınızı bekliyoruz, iyi seyirler...

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

00:00 Teaser
00.38 Açılış
01:43 "Metin Olmak..."
04:19 Kendimi Kanatmayı Severim
06:08 İsimsiz Yayımlamayı Düşündüğüm Derlemeler Var
09:47 Tümer Metin İş Dışında Neler Yapıyor?
17:14 Ercan Kesal&Domates
19:00 Kadife Ayaklar Sahadan Çekildi...
21:05 Ligin yıldızları Oynadığım Kadrolarda Oynayamaz
23:15 Futbol Eskiden Daha mı Fazla Güzeldi?
30:15 Fenerbahçe'ye Transferimden Pişman Değilim
33:10 Ben Fenerbahçe'ye Gittiğimde Sergen Yalçın Nereye Gitti?
34:13 TFF Başkanı Hamit Altıntop Olsun...
39:02 Türk Futbolunun İklimi Çok Farklı
41:30 Kapanış

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#Tümer Metin#Fenerbahçe#Beşiktaş

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