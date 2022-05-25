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Tümer Metin: "Burak Yılmaz, Beşiktaş’a gelirse Batshuayi'yi mumla ararsın!"

#Tümer Metin#Beşiktaş#Burak Yılmaz
Tümer Metin: Burak Yılmaz, Beşiktaş’a gelirse Batshuayiyi mumla ararsın

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a dönme ihtimalini ‘Büyük hata olur’ diye değerlendirdi.

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NutSpor youtube kanalında Fuat Akdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Dahası da var’ programında Tümer Metin, Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a dönme ihtimalini ‘Büyük hata olur’ diye değerlendirdi.

İşte Tümer Metin’in NutSpor’daki açıklamaları;

“Burak Yılmaz için ‘Beşiktaş’ta bırakmak isterim’ haberlerini okuyorum. Bence büyük hata olur. Şimdi gelip Beşiktaş’ta 1 sene Batshuayi’nin yapmadığı işi yapmaya çalışacak. Burak Yılmaz gelirse Batshuayi'yi mumla ararsın. Bu yaş, bu seviyede olmaz.”

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BURAK YILMAZ İDDİASI

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Lille’le yollarını ayıran Burak Yılmaz’la ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 15 Temmuz’da 37 yaşına girecek deneyimli futbolcuyla temasa geçtiği ve transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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İki yıl önce Beşiktaş’tan ayrılarak gittiği Lille’de 73 resmi maça çıkan ve 25 gol kaydeden Burak’ın Futbol kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği kaydedildi. Lille’de geçen sezon şampiyonluk yaşayan Burak’ın Kartal’a dönmesi Teknik Direktör Valerien Ismael’in onay vermesine bağlı.

Fransız hocanın, Burak için “evet” yanıtını vermesi halinde transferin sonuçlanacağı ileri sürüldü.

TÜMER METİN İLE A'DAN Z'YE...

Görüşleriyle futbol dünyasının aranan spor yorumcularından birisi haline dönüşen eski futbolcu Tümer Metin, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme hem uzak hem de içinde bir sohbetle sorularımıza yanıt veren Metin, kendisine dair merak edilenleri anlatıyor.

00:00 Teaser
00.38 Açılış
01:43 "Metin Olmak..."
04:19 Kendimi Kanatmayı Severim
06:08 İsimsiz Yayımlamayı Düşündüğüm Derlemeler Var
09:47 Tümer Metin İş Dışında Neler Yapıyor?
17:14 Ercan Kesal&Domates
19:00 Kadife Ayaklar Sahadan Çekildi...
21:05 Ligin yıldızları Oynadığım Kadrolarda Oynayamaz
23:15 Futbol Eskiden Daha mı Güzeldi?
30:15 Fenerbahçe'ye Transferimden Pişman Değilim
33:10 Ben Fenerbahçe'ye Gittiğimde Sergen Yalçın Nereye Gitti?
34:13 TFF Başkanı Hamit Altıntop Olsun...
39:02 Türk Futbolunun İklimi Çok Farklı
41:30 Kapanış

 

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