Tümer Metin: "Burak Yılmaz, Beşiktaş’a gelirse Batshuayi'yi mumla ararsın!"

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NutSpor youtube kanalında Fuat Akdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Dahası da var’ programında Tümer Metin, Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a dönme ihtimalini ‘Büyük hata olur’ diye değerlendirdi.



İşte Tümer Metin’in NutSpor’daki açıklamaları;



“Burak Yılmaz için ‘Beşiktaş’ta bırakmak isterim’ haberlerini okuyorum. Bence büyük hata olur. Şimdi gelip Beşiktaş’ta 1 sene Batshuayi’nin yapmadığı işi yapmaya çalışacak. Burak Yılmaz gelirse Batshuayi'yi mumla ararsın. Bu yaş, bu seviyede olmaz.”

BURAK YILMAZ İDDİASI

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Lille’le yollarını ayıran Burak Yılmaz’la ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 15 Temmuz’da 37 yaşına girecek deneyimli futbolcuyla temasa geçtiği ve transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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İki yıl önce Beşiktaş’tan ayrılarak gittiği Lille’de 73 resmi maça çıkan ve 25 gol kaydeden Burak’ın Futbol kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği kaydedildi. Lille’de geçen sezon şampiyonluk yaşayan Burak’ın Kartal’a dönmesi Teknik Direktör Valerien Ismael’in onay vermesine bağlı.

Fransız hocanın, Burak için “evet” yanıtını vermesi halinde transferin sonuçlanacağı ileri sürüldü.

TÜMER METİN İLE A'DAN Z'YE...

Görüşleriyle futbol dünyasının aranan spor yorumcularından birisi haline dönüşen eski futbolcu Tümer Metin, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme hem uzak hem de içinde bir sohbetle sorularımıza yanıt veren Metin, kendisine dair merak edilenleri anlatıyor.

00:00 Teaser

00.38 Açılış

01:43 "Metin Olmak..."

04:19 Kendimi Kanatmayı Severim

06:08 İsimsiz Yayımlamayı Düşündüğüm Derlemeler Var

09:47 Tümer Metin İş Dışında Neler Yapıyor?

17:14 Ercan Kesal&Domates

19:00 Kadife Ayaklar Sahadan Çekildi...

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41:30 Kapanış