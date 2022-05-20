Son Dakika: Burak Yılmaz Lille'e veda etti: 'Son maçım...' | Transfer için iki ciddi iddia...

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35 yaşında gittiği Fransa'da şampiyonluk yaşayan ve adeta kahraman olan Burak Yılmaz geçtiğimiz gün takım yemeğinde teknik heyet ve arkadaşlarıyla art arda fotoğraflarını Lille'i etiketleyerek kalp emojisiyle paylaşması veda ediyor şeklinde yorumlanmıştı.

Nitekim tecrübeli golcüden beklenen paylaşım geldi. Burak Yılmaz, bugün yaptığı paylaşımla Lille'de son maçına çıktığını açıkladı.

Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim, sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

LILLE: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER KRAL

Lille'dan yapılan videolu paylaşımda ise; "Her şey için teşekkürler Kral" mesajı yer aldı.

👑 72 matchs, 25 buts et 2 titres après son arrivée dans le Nord, le Roi Burak quitte le LOSC. Pour ça et pour tout le reste...



TEŞEKKÜRLER KRAL ❤ pic.twitter.com/R6C3D6WQfc — LOSC (@losclive) May 20, 2022





2020 yılında Beşiktaş 'tan ayrılarak tam 35 yaşında Lille'e transfer olan, ilk sezonunda Fransa Ligi'nde sermaye devi PSG'nin önünde şampiyonluğa ulaşan ve o dönem 18 gol, 5 asistle kahraman ilan edilen Burak Yılmaz'ın adı Türkiye'de iki takımla anılıyor.

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BURAK YILMAZ İÇİN BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR İDDİASI

İsmi Türkiye'den Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılan golcü futbolcunun Fransa'dan 25 gol, 10 asistlik harika performans ve 2 kupayla ülkemize dönmesi bekleniyor. Burak Yılmaz'ın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merak konusu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY SÖYLENTİLERİ

Yeni sezon planlamasına devam eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gündemden düşmüyor. İddiaya göre Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Lille'de bu sezon 36 maçta 7 gol-5 asistle oynayan, haziran sonunda ise kontratı bitecek 36 yaşındaki golcüyle görüştü.

Fransız ekibini geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'a, "Hayalini gerçekleştirdin. Şimdi yuvana dönme zamanı. Gel, futbolu Beşiktaş'ta bırak. Takıma şampiyonluk yolunda ağabeylik yap" dedi.

Galatasaray'dan da teklif aldığı iddia edilen Burak Yılmaz, henüz net bir yanıt vermedi. Beşiktaş kurmayları, 'Kral' lakaplı yıldıza, başarıya endeksli bir sözleşme teklifi hazırladı. Hedef, gençlerin ağırlıkta olacağı yeni kadroda, Burak Yılmaz kalibresinde bir yıldızla takıma deneyim kazandırmak.

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ADANA DEMİRSPOR İDDİALARI

Vincenzo Montella yönetiminde Süper Lig ’de başarılı bir sezonu geride bırakmak üzere olan Adana Demirspor, transfer döneminde yine adından fazlasıyla söz ettirecek gibi duruyor. Şimşekler, bir süre önce Lille’de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz’ı gündemine almıştı. Yönetim yıldız golcüyü takıma kazandırmayı çok istiyor.

37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor’da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti. Adana Demirspor, Fransa’da kontratı bitecek olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Burak Yılmaz’ın menacerine kulübün ilgisini iletti. Tarafların kısa sürede işi sonuçlandırmak adına bir araya gelmesi bekleniyor.

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MLS'E GİDER Mİ?

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e 35 yaşında giden ve Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Türk takım arkadaşlarıyla PSG'nin ligdeki hakimiyetini kıran ve şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz 37 yaşında tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Fransa basınında çıkan haberlere göre sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. Uzun süredir MLS ekiplerinin gündeminde olan Kral'ın ailesiyle birlikte yeni bir macera yaşamak için Amerika'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli golcünün ismi, eski takımları Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu.

MLS'TE OYNAYAN İKİNCİ TÜRK OLACAK

Burak Yılmaz, MLS'e transfer olması halinde 1976-1980 yılları arasında New York Cosmos forması giyen Yasin Özdenak'tan sonra Amerikan Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.



"Telefonunda Ne Var?" programının ilk bölümüne Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli yıldızımız Mehmet Zeki Çelik konuk olmuştu. Kariyerinin dönüm noktalarını, Türkiye günlerini, Lille'e transfer sürecini ve Fransa'daki bilinmeyen yaşamını Spor Arena'ya açıklayan Zeki Çelik, Banu Yelkovan'a telefonunda özenle arşivlediği fotoğrafları ve hikayelerini de anlattı.

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