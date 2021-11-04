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Tüm Tayland'ın gözü Türkiye'de! Her maçını yüz binler izliyor...

#Sarıyer Belediyespor#Chatchu On Moksri#Kongyot Ajcharaporn
Tüm Taylandın gözü Türkiyede Her maçını yüz binler izliyor...
Süleyman Arat

Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor’un Karayol larıspor’la oynadığı maçı misli.com üzerinden 400 bini aşkın kişi izlerken, İstanbul ekibine ilgi gün geçtikçe artıyor. Başantrenör Gökhan Çokşen “Taylandlı oyuncuları transfer ederken ilginin bu noktada olacağını beklemiyorduk” diye konuştu.

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Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol takımının maçları, kadroda bulunan 2 Taylandlı oyuncunun ülkelerindeki popülerliği sayesinde Youtube üzerinden izlenme rekorları kırıyor.

Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Kongyot Ajcharaporn ve 21 yaşındaki smaçör Chatchu On Moksrı’nun forma giydiği her maç internet üzerinden yüksek izlenme oranına erişirken Sarıyer Belediye’nin 23 Ekim’de Ankara Karayollarıspor’la oynayıp 3-2 kazandığı maç tam 400 bin kişi tarafından izlenerek bir rekor kırdı.

UZAK DOĞU KÜLTÜRÜNDE VAR

Sarıyer Belediyespor Başantrenörü Gökhan Rahman Çokşen, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Uzak Doğu kültüründe kendi insanlarını destekleme var. Her branşta bu böyle. Milli ve başarılı sporcularını maçlarına ya salonlara gelerek ya da televizyondan izleyerek veya bizim gibi çok uzak ülkelerde oynuyorsa internet üzerinden adım adım takip ederek destekliyorlar. Biz de bu iki sporcumuzu transfer ederken ilginin bu noktada olacağını elbette beklemiyorduk ama Misli.com’un youtube üzerinden yapılan yayında rekor seviyelere ulaştı. Biz de 400 binlik rakam karşısında oldukça şaşırdık” ifadelerini kullandı.

Tüm Taylandın gözü Türkiyede Her maçını yüz binler izliyor...

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SALONDA DA DESTEK VEREN VAR

Çokşen İstanbul’da yaşayan Uzak Doğuluların da bazen maçlarına geldiğini belirterek “Salonumuza her maçta 20 kadar İstanbul’da yaşayan Uzak Doğu kökenli taraftarımız gelip maç izliyor. İnternet üzerinden misli.com’un yayınını canlı izleyen sayısı da oldukça yüksek ama saat farkından canlı izleyemeyenler tekrarını izleyerek izlenme oranını inanılmaz noktalara ulaştırıyorlar. Bu yüksek izlenme oranının kulübümüze veya ülkeye bir maddi getirisi yok, sadece Sarıyer Belediye takımının popülerliği arttı” diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUZ

Kongyot Ajcharaporn da “İyi ki Türkiye’ye geldim. Çok mutlu hissediyorum ve gerçekten teşekkür etmek istiyorum” derken, Chatchu On Moksri ise “Çok mutluyum. Türkiye’ye kim gelirse gelsin kesinlikle dünyanın en iyi ligi. Türkiye çok güzel ülke. Bizi destekleyen ve çok teşvik eden Taylandlı taraftarlara da teşekkür ederim. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

İstanbul ekibi 6 maçta aldığı 3 galibiyetle sekizinci basamakta yer alıyor.

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Tüm Taylandın gözü Türkiyede Her maçını yüz binler izliyor...

 

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#Sarıyer Belediyespor#Chatchu On Moksri#Kongyot Ajcharaporn

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