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Tuğba Danışmaz'dan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya

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#Atletizm#Tuğba Danışmaz#Türkiye
Tuğba Danışmazdan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 21:13

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

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İstanbul'un ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın 3’üncü gününde akşam seansı devam etti..

Kadınlar üç adım atlama finalinde PUMA sporcusu milli atlet Tuğba Danışmaz piste çıktı. Milli atlet, ilk hakkında 14.31 ile Türkiye rekoru kırarak ilk sıraya yerleşti. 23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle ilk sırada yer aldı ve altın madalyanın sahibi oldu. Üç adım atlamada İtalyan Dariya Derkach 14.20 ile gümüş, Portekizli Patricia Mamona 14.16'lık derecesi ile bronz madalya elde etti.

Öte yandan Danışmaz, elde ettiği madalya ile Türkiye'ye 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalyasını da kazandırmış oldu.

"DEPREMDEN SONRA SEZONA DEVAM ETMEMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Danışmaz, yarışmanın ardından Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu. Heyecanlı ve çok mutlu olduğunu aktaran Danışmaz; "Deprem felaketinin ardından ne yapacağız, kimin için yapacağız diye düşünmeye başladık. Bizim kendi emeklerimiz vardı ve bir karşılığı olması gerekiyordu. Sezona devam edip etmeme konusunda kararsızdık. Bir anlam ifade etmiyordu, kötü bir süreçti bizim için. Sonra zaten bazı yarışlarımız iptal edildi, bazıları ertelendi. Sonrasında belki insanların yüzünde bir tebessüm oluşturabiliriz diye düşündük. Çünkü kendi ülkemizdeyiz ve desteklemeye gelen insanlar olacaktı. Hala daha ne olduğunun farkında değilim. Heyecanlıyım ve çok mutluyum." dedi.

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"REKOR BENİM OLDUĞU İÇİN KOLAY GELDİ KIRMAK"

Altın madalyanın yanı sıra kendisine ait Türkiye rekorunu da kırdığı için çok sevindiğini belirten Danışmaz; "Rekor benim olduğu için kolay geldi kırmak. Beni mutlu eden rekor olmadı. Ona da sevindim tabii ama asıl önemli olan kendi evinizde avantajı kullanmak ve desteği karşılıksız bırakmamaktı. Başardığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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#Atletizm#Tuğba Danışmaz#Türkiye

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