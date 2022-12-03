Trezeguet: Sonraki maçlarda daha da üstüne koyarak gideceğiz

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Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hull City maçından çıkartacakları dersler olduğunu dile getiren Trezeguet," Öncelikle iyi bir maç oldu. Buradan çıkartacağımız çok iyi şeyler var. Bu olumlu şeylerin üstüne koyup devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımızın hepsi neredeyse fırsat buldu, dakikalar aldı. Dolayısıyla bu maçtan çıkartacağımız pozitif şeylerle sonraki maçlarda daha da üstüne koyarak gideceğiz" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'U HAK ETTİĞİ EN ÜST YERLERE TAŞIMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ



Kamp döneminin iyi geçtiğini dile getiren Mısırlı kanat oyuncusu, "İyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyuncular olarak biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımız bizi sonuna kadar zorlamaya çalışıyor. Bütün takım arkadaşlarımız çok iyi hazırlanıyor diyebilirim. Önümüzde oynayacağımız kupa, lig ve Konferans Ligi maçları var. Herkes resmi maçların başlamasını dört gözle bekliyor. Biz de Trabzonspor'u hak ettiği en üst yerlere taşımak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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