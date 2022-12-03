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Trabzonspor ile Hull City yenişemedi! Ozan Tufan gol attı (Maç özeti)

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#Trabzonspor#Hull City#Trabzon Hull
Trabzonspor ile Hull City yenişemedi Ozan Tufan gol attı (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 17:55

 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında Trabzonspor ile Hull City 1-1 berabere kaldı.

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 Trabzonspor ile Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un golünü 4. dakikada Trezeguet atarken Hull City'nin beraberlik sayısı 71. dakikada Ozan Tufan'ın penaltısından geldi. Hull City'ye penaltıyı kazandıran isim ise Doğukan Sinik oldu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da maçı, Antalya'ya gelen Hull City taraftarlarıyla birlikte izledi.

Trabzonspor maça; Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamšík, Abdülkadir, Trézéguet, Naci, Umut ilk 11'iyle çıktı. İkinci yarıda Denswil, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Bakasetas, Gbamin, Muhammet Taha Tepe, Visca, Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen oyuna dahil oldu.

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TRABZONSPOR 1-1 HULL CITY

GOL: 4' Trezeguet, 71' Ozan Tufan (P)

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İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamšík, Abdülkadir, Trézéguet, Naci, Umut.

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Jones, Longman, McLoughlin, Smith, Simons, Michaël Seri, Slater, Jarvis.

 

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#Trabzonspor#Hull City#Trabzon Hull

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