Son dakika: Trendyol Süper Ligi fikstür çekimi yapılıyor! 2023-2024 sezonu planlaması belli oldu

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2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekim töreni Riva'da gerçekleştiriliyor.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimi sonrası Trendyol Süper Lig'de takımların oynayacağı maçların haftaları ve derbi tarihleri belli olacak.

2023-2024 TRENDYOL SÜPER LİG SEZON PLANLAMASI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Sezon Planlaması'nı belirledi.

Trendyol Süper Ligi 2023-2024 sezonu, 11 Ağustos'ta başlayıp 19 Mayıs 2024 yılında sona erecek.

Buna göre; Trendyol Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18 hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

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Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: LİGİMİZ DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 LİGİ ARASINDA

fikstür çekimi öncesi bir konuşma gerçekleştiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında, bazı maçlarımız 100'den fazla ülkede yayınlanıyor ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Geçtiğimiz sezon son haftalara kadar şampiyonluk yarışı devam etti. Bu büyük rekabet ligimizin değerini arttırdı. Yeni sezonda rekabetin daha üst seviyede olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI ALİ KOÇ KONUŞTU

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'nin ardından kulüplerin genel sorunlarını ilişkin açıklamalar yaptı.

"ADİL REKABET ORTAMININ SAĞLANMASI GEREKİYOR"

"Yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, keyif dolu bir sezon olsun. Çok fazla sorun var. Finansal sorunlara çözüm bulmamız lazım. Adil rekabet ortamının sağlanması. TFF ve kurullarının adil bir standart yakalaması... Finansal anlamda bıçak kemiğe dayandı. 7-8 yıllık süreçte, kulüplerin dışında gelişen olumsuzluklar, finansal adına belimizi büktü. Kur hepimizi yakından ilgilendiriyor. Dolar kuru 26.15 seviyesine geldi, sadece bu durum bile kulüpler için içinden çıkılmaz bir durum.

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"YAYIN GELİRİ 100 MİLYON DOLARA İNDİ"

2016 yılında 500 milyon dolarlık ihale yaptık. Bugün rakam 100 milyon dolara indi. TFF'yi çıkarırsak 86 milyon dolara rakam indi. beIN Sports'a kızardım ama sonra 'Neden duygusal yaklaşıyorsun, beIN çıkarlarını koruyor, asıl sorun TFF'de dedim. Artık beIN öfkeli değilim. Anadolu kulüplerinin gelirinin %80'i yayın geliri. Bir önceki TFF yüzünden buraya gelindi. En sıkıntılı olduğumuz dönemde vergi arttı. Stopaj iade sistemi vardı, ne olduysa iki sene mükemmel işleyen sistem durduruldu."

"İNŞALLAH ADALET SAĞLANIR"

"Hakem yönetiminden, TFF'nin yönetiminden, kurulların kararlarında adalet bekliyoruz. İnşallah Mehmet Büyükekşi yönetiminde adil rekabet sağlanır. Şampiyonlukların sahada belirlendiği inancı arttığı sürece, ligin marka değeri gelişecektir."

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