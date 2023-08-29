×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Futbol#Spor
Trendyol Süper Ligde 4. hafta hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 19:18

Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde 4’üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:

1 EYLÜL CUMA

21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 EYLÜL CUMARTESİ

19.15 Pendikspor - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 Başakşehir FK - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Antalyaspor - Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

3 EYLÜL PAZAR

19.15 Samsunspor - İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş - Sivasspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Hatayspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Futbol#Spor

BAKMADAN GEÇME!