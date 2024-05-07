Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu’nu dünya sahnesine çıkardı

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Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olduğunu geçtiğimiz aralık ayında duyurmuştu. Böylece Trendyol, IOC’nin ilk Türk partneri olmuştu.
Trendyol’un ürettiği Olimpiyat Koleksiyonu da bu partnerliğe ek olarak yapılan iş birliği kapsamında hazırlandı. Anadolu’da üretilen koleksiyon; t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşuyor. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da ise Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa sunuldu. Sporseverler ayrıca Lozan’da bulunan Olimpiyat Müzesi’nden (The Olympic Museum), IOC’nin resmi global satış platformu olan shop.olympics.com’dan, olimpiyat oyunlarının şehri Paris’te bulunan uluslararası olimpik megastoredan da koleksiyon ürünlerine erişebilecek.
Trendyol’un spora verdiği destek ile yerli üreticiyi yurt dışına açma hedefi birleşti
Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle spora olan desteğini yerli ürün ve üreticileri yurt dışına taşıma hedefiyle birleştiriyor. Böylece, ülkemizin dünya standartlarındaki üretim gücünü ve kalitesini farklı coğrafyalarla tanıştırmayı spor alanında da sürdürüyor.
Milli sporcularımız Olimpiyat Koleksiyonu reklamında rol aldı
Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden satışa sunulan Olimpiyat Koleksiyonu, milli sporcularımızın rol aldığı bir reklam filmiyle tanıtılıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli voleybolcumuz İlkin Aydın, milli tekvandocumuz Nafia Kuş ve milli jimnastikçimiz Ferhat Arıcan, reklam filminde sporun dinamik ruhunu ve heyecanını yansıtıyorlar. Ülkemizin gurur kaynağı olan milli sporcularımızın enerjisini gündelik hayata taşıyan bu özel koleksiyon, spor severler ile moda tutkunları için bir buluşma noktası niteliğinde. Milli sporcularımızın güçlü ve kararlı duruşuyla dikkat çeken reklam filmi, Türkiye'nin hem sporda hem de modada sahip olduğu güçlü potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor.
“Olimpiyat Koleksiyonu” ve “Hayaller de Gerçekler de Paris!” Reklam Filmleri Künyesi:
Reklamveren: Trendyol
Reklamveren Prodüksiyon Danışmanı: Hilal Erdebil
Reklam Ajansı: Havas İstanbul
Kreatif Direktör: Eray Hökelek
Kreatif Ekip Liderleri: Hüseyin Gündüz, Gizem Arlı Sirkeci, Selin Pervan
Kreatif Ekip: Alp Aktaş, Kamer Hızal
Trafik Direktörü: Enhar Giritli Baydar
Ajans Prodüksiyon Direktörü: Sıla Salgın
Ajans Prodüktörü: İdil Yalçınöz
Müşteri İlişkileri Direktörü: Yağmur Erengül
Marka Direktörü: Yeşim Tamuroğlu Kaya
Marka Ekibi: Ceren Doğaner, Meleknaz Uysal
Prodüksiyon Şirketi: Panda Film
Yönetmen: Kemixiz
Görüntü Yönetmeni: Burak Turan
Post Prodüksiyon: İmaj
Müzik Düzenleme: Tufan Aydın @DingDong!