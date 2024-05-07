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Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu’nu dünya sahnesine çıkardı

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#Paris 2024#Trendyol#Olimpiyat
Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu’nu dünya sahnesine çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 14:29

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Anadolu’nun dört bir yanındaki yerli üreticilerin tasarlayıp ürettikleri olimpiyat koleksiyonunu Türkiye ile birlikte tüm uluslararası platformlarında satışa sundu.

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Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olduğunu geçtiğimiz aralık ayında duyurmuştu. Böylece Trendyol, IOC’nin ilk Türk partneri olmuştu. 

Trendyol’un ürettiği Olimpiyat Koleksiyonu da bu partnerliğe ek olarak yapılan iş birliği kapsamında hazırlandı. Anadolu’da üretilen koleksiyon; t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşuyor. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da ise Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa sunuldu. Sporseverler ayrıca Lozan’da bulunan Olimpiyat Müzesi’nden (The Olympic Museum), IOC’nin resmi global satış platformu olan shop.olympics.com’dan, olimpiyat oyunlarının şehri Paris’te bulunan uluslararası olimpik megastoredan da koleksiyon ürünlerine erişebilecek.

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Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu’nu dünya sahnesine çıkardı

Trendyol’un spora verdiği destek ile yerli üreticiyi yurt dışına açma hedefi birleşti

Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle spora olan desteğini yerli ürün ve üreticileri yurt dışına taşıma hedefiyle birleştiriyor. Böylece, ülkemizin dünya standartlarındaki üretim gücünü ve kalitesini farklı coğrafyalarla tanıştırmayı spor alanında da sürdürüyor. 

Milli sporcularımız Olimpiyat Koleksiyonu reklamında rol aldı

Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden satışa sunulan Olimpiyat Koleksiyonu, milli sporcularımızın rol aldığı bir reklam filmiyle tanıtılıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli voleybolcumuz İlkin Aydın, milli tekvandocumuz Nafia Kuş ve milli jimnastikçimiz Ferhat Arıcan, reklam filminde sporun dinamik ruhunu ve heyecanını yansıtıyorlar. Ülkemizin gurur kaynağı olan milli sporcularımızın enerjisini gündelik hayata taşıyan bu özel koleksiyon, spor severler ile moda tutkunları için bir buluşma noktası niteliğinde. Milli sporcularımızın güçlü ve kararlı duruşuyla dikkat çeken reklam filmi, Türkiye'nin hem sporda hem de modada sahip olduğu güçlü potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. 

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Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu’nu dünya sahnesine çıkardı

Olimpiyat Koleksiyonu” ve “Hayaller de Gerçekler de Paris!” Reklam Filmleri Künyesi: 

Reklamveren: Trendyol

Reklamveren Prodüksiyon Danışmanı: Hilal Erdebil

Reklam Ajansı: Havas İstanbul

Kreatif Direktör: Eray Hökelek

Kreatif Ekip Liderleri: Hüseyin Gündüz, Gizem Arlı Sirkeci, Selin Pervan

Kreatif Ekip: Alp Aktaş, Kamer Hızal

Trafik Direktörü: Enhar Giritli Baydar

Ajans Prodüksiyon Direktörü: Sıla Salgın

Ajans Prodüktörü: İdil Yalçınöz

Müşteri İlişkileri Direktörü: Yağmur Erengül

Marka Direktörü: Yeşim Tamuroğlu Kaya

Marka Ekibi: Ceren Doğaner, Meleknaz Uysal

Prodüksiyon Şirketi: Panda Film

Yönetmen: Kemixiz

Görüntü Yönetmeni: Burak Turan         

 Post Prodüksiyon: İmaj 

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Müzik Düzenleme: Tufan Aydın @DingDong!

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#Paris 2024#Trendyol#Olimpiyat

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