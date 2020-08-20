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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (20 Ağustos 2020)
GeriFutbol Transfer Turu | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (20 Ağustos 2020)
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Haber Giriş: 20.08.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

Transfer Turu | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (20 Ağustos 2020)

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Transfer Turu | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (20 Ağustos 2020)
Geçen sezonun flaş ismi Vedat Muriç için Lazio ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübünün 16+3 milyon Euro'luk önerisine 'evet' diyen ancak paranın 3 yılda ödenmesini kabul etmeyen Fenerbahçe masaya çarpıcı bir teklif koydu. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler Lazio'dan, transfer gündeminde yer alan savunma oyuncusu Bastos ile beraber forvet oyuncusu Felipe Caicedo ve 15 milyon Euro istedi. İtalyan kulübünün Bastos ve Caicedo'yu vermeye sıcak baktığı ancak 15 milyon Euro'yu fazla bulduğu öğrenildi. Lazio'nun kesin yanıtını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor. (Takvim)
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Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da arka arkaya son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...

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