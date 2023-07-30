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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2023-2024 Yaz transfer dönemi bitiş tarihi

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#Transfer Dönemi#Transfer Sezonu#Transfer Sezonu Ne Zaman Bitecek
Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023-2024 Yaz transfer dönemi bitiş tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 14:22

Transfer sezonu ne zaman başlıyor sorusu merak ediliyor. Takımlarda transfer hareketliliği sürerken taraftarlar ise transfer sezonunun sona ereceği tarihi merak ediyor. Özellikle Avrupa piyasasında transfer tahtası kapandıktan sonra fırsat transferi yapmak isteyen yöneticiler, son güne kadar çalışmalarını sürdürecek. Peki Transfer dönemi ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? İşte, detaylar…

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Süper Lig’in başlamasına kısa bir zaman kala futbol tutkunları, tuttukları takımların transfer çalışmalarını yakından takip ediyor. Takımların büyük bir çoğunluğu kampa yeni transferlerini yetiştirirken Ağustos ayının ikinci haftasında Süper Lig başlıyor. Peki 2023-2024 Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvim….

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Haziran'da başlayan yaz Transfer sezonu 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Dolayısıyla takımlar Süper Lig başladıktan sonra takımlarına takviye yapabilecek.

Ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak-9 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

SÜPER LİG’İN BAŞLAMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Süper Lig’in başlamasına yaklaşık 2 haftalık bir zaman kaldı.

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Süper Lig’in 2023-2024 sezonu 11, 12,13 ve 14 Ağustos’ta oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

 

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