Transfer şampiyonu belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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Trendyol Süper Lig’de 2023-24 sezonunda yaz ve kış transfer dönemlerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerin transfer bilançoları netleşti. Transfermarkt’ın, futbolculara ödenen bonservis bedellerini dikkate alarak yaptığı araştırmaya göre bu sezon en çok gelir elde eden ve harcama yapan kulüp Fenerbahçe olurken, Galatasaray kârda, Beşiktaş ise zararda birinci sırayı aldı.

Galatasaray 33.6 milyon euro harcadı

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı futbolcuların bonservisleri için 58 milyon 810 bin Euro harcarken, sattığı oyunculardan 56 milyon 300 bin Euro kazandı. Bu rakamlar sarı lacivertli kulübün 2 milyon 510 bin Euro zarar ettiğini ortaya koydu. Galatasaray, 33 milyon 590 bin Euro’luk harcamasına karşın 52 milyon 750 bin Euro gelir elde ederek, 19 milyon Euro kâr etti.

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Beşiktaş kış transferinde paraya acımadı

Yaz transfer dönemini sakin geçiren Beşiktaş, şubat ayında kadrosuna dahil ettiği Libyalı önlibero Al-Musrati için 1 milyon Euro kira artı 11 milyon Euro bonservis bedeli öderken, Arnavut on numara Ernest Muci için de 10 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Alınıp satılan diğer futbolculardan da 25 milyon 500 bin Euro zarar eden Kartal’ın toplam zararı 36 milyon 500 bin Euro’ya ulaştı.

Sacha Boey satılan en pahalı oyuncu oldu

Galatasaray'ın transferde en çok kâr elde etmesini sağlayan isim, 30 milyon Euro’ya Bayern Münih’e satılan Sacha Boey oldu. Fenerbahçe’nin 20 milyon Euro’ya Real Madrid’e sattığı Arda Güler ve Hoffenheim’a 12.3 milyon Euro’ya sattığı Attila Szalai, 2023-24 sezonunda Süper Lig’in en pahalı ihracatları olarak Türk futbol tarihine geçti.

Ligin en pahalı transferi Cengiz

Süper Lig kulüplerinin bu sezon en çok bonservis bedeli ödediği futbolcuların transferlerini 3 büyükler gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin Marsilya’dan 15 milyon Euro’ya aldığı Cengiz Ünder, sezonun en pahalı oyuncusu olurken, Beşiktaş Al-Musrati’ye 12 milyon Euro, Galatasaray Mauro İcardi’ye ve Beşiktaş da Ernest Muci’ye 10’ar milyon Euro bonservis ödeyecek.

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