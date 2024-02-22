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Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı meydan okuma! 'En iyisi benim!' dedi ve sıralamayı paylaştı...

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Toni Kroos
Hakan Çalhanoğlundan iddialı meydan okuma En iyisi benim dedi ve sıralamayı paylaştı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 16:11

İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, spor kamuoyunun gündemine oturan açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, dünyanın en iyi oyun kurucusu olduğunu iddia etti ve kendisinden sonraki isimleri de sıraladı. İşte detaylar...

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İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performansla son dönemlerde en çok konuşulan isimlerden olmuştu. Bu sezon takımına önemli bir katkı veren Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DAZN'a konuşan milli futbolcu, dünyanın en iyi oyun kurucusu olduğunu iddia etti ve kendisinden sonraki sıralamayı da açıkladı.

İşte Çalhanoğlu'nun sözleri;

"KİMSEDEN KORKMUYORUM"

"Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu iddia ettim ve kimse bana inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Niteliklerimi biliyorum ve kimseden korkmuyorum."

Hakan Çalhanoğlundan iddialı meydan okuma En iyisi benim dedi ve sıralamayı paylaştı...

"BENİM GOLLERİM ZOR, KİMSE ATAMAZ"

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"Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten, zor goller atıyorum."

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"TOP, BANA GELMEDEN ÖNCE GÖRMÜŞTÜM"

"Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Derinlemesine hücum eden oyuncularımız var ve o pozisyonda Dimarco'yu hemen gördüm. Top bana gelmeden önce görmüştüm bile. Bunlar antrenmanda denediğimiz şeyler."

Hakan Çalhanoğlundan iddialı meydan okuma En iyisi benim dedi ve sıralamayı paylaştı...

"EN İYİSİ BENİM"

"Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim. Benden sonra Rodri, sonra Toni Kroos, ardından Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor."

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Toni Kroos

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