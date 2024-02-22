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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'den sıra dışı maçın ardından itiraflar: 'Beni çok üzdü, keşke finale çıkmasaydık!'

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#Fatih Terim#Panathinaikos#PAOK
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terimden sıra dışı maçın ardından itiraflar: Beni çok üzdü, keşke finale çıkmasaydık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 12:14

Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. 1-0'ın rövanşında 2-0 geriye düşen Panathinaikos, 120+9. dakikada ağları sarstı ve maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonunda kazanan taraf Panathinaikos oldu ve Fatih Terim'in ekibi adını finale yazdırdı. Tecrübeli çalıştırıcının maç sonunda yaptığı açıklama ise Yunan basınının gündemine oturdu. İşte detaylar...

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Yunanistan Kupası yarı final rövanşında teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos ile PAOK kozlarını paylaştı. Panathinaikos'un deplasmanda 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında avantajı eline geçiren taraf PAOK oldu. Konuk ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic ve uzatamaların 105+1. dakikasında Tomasz Kedziora'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 120+9'da sahneye Dimitris Limnios çıktı ve Arao'nun asistiyle ağları havalandırarak karşılaşmayı penaltılara götürdü.

Penaltı atışlarında rakibini 6-5 mağlup eden Panathinaikos finale yükselen taraf oldu. PAOK, adını finale yazdırabileceği 3 penaltıda da kaleci Dragowski'ye takıldı. Samatta'nın kaçırdığı penaltıyla birlikte Fatih Terim'in öğrencileri sahadan final biletiyle ayrıldı.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Terim'in ifadeleri şu şekilde;

"2008, ARSENAL FİNALİ VE BUGÜN..."

"Bunca yıl futbolun içinde olunca çok şey yaşarsınız. Çok şükür ki birçok şey başardım. 2008 yılında çok güzel bir zafer elde etmiştik ve ben A Milli Takım'a otobüse binmeden herhangi bir sevinç gösterisi yapmayın demiştim. Arsenal ile oynadığımız UEFA Kupası finalinde de çok şey olmuştu. Orada da önemli olan şampiyonluğu kazanmaktı. Bu akşam son ana kadar pes etmediğimiz için kazandık. Takıma bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız."

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terimden sıra dışı maçın ardından itiraflar: Beni çok üzdü, keşke finale çıkmasaydık

"BAZI ŞEYLER YAVAŞ YAVAŞ DEĞİŞECEK"

"Önemli olan topla oynamaya çalışmamız. Bazı şeyler yavaş yavaş değişecek. 120 dakika içinde taktiksel anlamda pek çok şeyi değiştirdik. Çünkü skor olarak gerideydik. Nasıl oynadığı belli olan bir takım, antrenörünün de karakterini ortaya çıkarır. Oyuncularla iyi bir ilişkimiz var ve bazı şeyler yavaş yavaş değişecek."

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"TARAFTARSIZ BİR TAKIM MÜMKÜN DEĞİL"

"Bugün taraftarlarımızla bir olduk. Taraftarlarımız bu akşam oynadığımız oyuna alışık değil ama son 15 dakikada kendi oyunumuzu sergiledik. Biz vazgeçmedik, taraftarımız da vazgeçmedi. Mükemmellerdi, teşekkür ediyoruz. İhtiyacımız olan her an bize destek verdiler. Taraftarsız bir takım mümkün değildir."

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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terimden sıra dışı maçın ardından itiraflar: Beni çok üzdü, keşke finale çıkmasaydık

"KEŞKE SAKATLIK OLMASAYDI DA FİNALE ÇIKMASAYDIK"

"Sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor. Ne kazanırsanız kazanın, kupa, ödül, para... Hiçbiri sağlıkla kıyaslanamaz! PAOK'ta forma giyen Baba Rahman'ın başına gelenler beni çok üzdü. Keşke sakatlanmasaydı da biz finale çıkmasaydık. Umarım sağlığına bir an önce kavuşur. Onu çok seviyorum ve kendisine saygı duyuyorum. Sağlık her şeyin üstündedir."

Mücadelenin 117. dakikasında Vagiannidis ile çarpışan Baba Rahman, başına aldığı darbe sonucu yerde kalmıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası bilinci açılan Rahman, ambulans eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

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#Fatih Terim#Panathinaikos#PAOK

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