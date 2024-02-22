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Son dakika: Efsane futbolcu Dani Alves'in davasında karar verildi! Cinsel saldırı suçundan hapis cezası...

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#Dani Alves#Hapis#CEZA
Son dakika: Efsane futbolcu Dani Alvesin davasında karar verildi Cinsel saldırı suçundan hapis cezası...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 12:32

Brezilya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. Eski futbolcunun davası sona erdi ve hakkında karar verildi. Eski futbolcu, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

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Sevilla ve Barcelona'nın efsane futbolcularından Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. 1 yıldır hapiste olan ve davası geçtiğimiz günlerde sona eren Brezilyalı futbolcuyla ilgili karara varıldı.

12 yıl hapsi istenen Dani Alves, cinsel saldırı suçundan 150 bin dolar para ve 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Alves, hapis cezasının ardından 5 yıl süreyle denetimli serbestlik cezası aldı.

SORULARI CEVAPLAMAMIŞTI

Barselona İl Mahkemesi'nde görülen ve üç gün devam eden davanın son gününde ifade veren Dani Alves, savcılığın kendisine yönelteceği soruları cevaplamayı reddetmişti.

Son dakika: Efsane futbolcu Dani Alvesin davasında karar verildi Cinsel saldırı suçundan hapis cezası...

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SADECE AVUKATININ SORULARINI YANITLAMIŞTI

Yalnızca avukatının sorularını yanıtladığı görülen Alves, olayın yaşandığı gece alkolün dozunu kaçırdığını ancak kendisini tecavüz ile suçlayan kişinin kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti.

Dani Alves ile avukatı, davadan beraatini talep etmiş ve 1 yıl hapis cezasının yanında 50 bin euro kefalet ödeme teklifinde bulunmuştu.

Son dakika: Efsane futbolcu Dani Alvesin davasında karar verildi Cinsel saldırı suçundan hapis cezası...

"BANA İNANMAYACAKLARINI DÜŞÜNDÜM"

Alves'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade eden kadın, "Gece kulübünde kendisini gördüğüm ve selam verdiğim anda yüzümden tutarak beni öpmeye başladı. Çok yılışık bir hareketti. Elimi arkadan tutup çekti ve kalçamı sıktı. Beni çok incitti. Bana inanmayacaklarını, para için böyle bir suçlama yaptığımı düşüneceklerinden korktum." demişti.

Mahkemede gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın, olayı paylaştığı arkadaşlarının ısrarı sonrası karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.

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#Dani Alves#Hapis#CEZA

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