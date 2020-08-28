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Haber Giriş: 28.08.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Kayserispor'da Harrison Manzala sesleri!

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Transfer haberleri | Kayserispor'da Harrison Manzala sesleri!
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Hes Kablo Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı Kırmızılılar, Fransa'da forma giyen Harrison Manzala ile anlaşmaya vardı.

6 Mart 1994 doğumlu olan hem Fransa hem Kongo vatandaşı olan Harrison Manzala ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Harrison Manzala'nın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Son olarak Fransa'nın LeMans takımında forma giyen sağ açık oyuncusu Manzala'nın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Harrison Manzala kimdir?

Tam adı Harisson Manzala Tusumgama. 6 Mart 1994 doğumlu. Orta saha, sağ açık mevkiinde oynuyor ve 1,77 cm boyunda. Hem Fransa hem Kongo vatandaşı. Fransa'nın Le Havre, Amiens, Angers ve le Mans FC takımlarında oynadı.149 resmi maçta 19 gol atarken 11 sarı kart 1 kırmızı kart gördü. Geçen sezon Le Mans FC forması ile Fransa 2.Ligi'nde 12 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

 

Transfer haberleri | Kayserisporda Harrison Manzala sesleri

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