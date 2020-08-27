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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da koronavirüs sonuçları negatif çıktı

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Kayserispor'da koronavirüs sonuçları negatif çıktı
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Hes Kablo Kayserispor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline uygulanan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Testin 26 Ağustos'ta yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" denildi.

Kayserisporda koronavirüs sonuçları negatif çıktı

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