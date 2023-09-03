Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini bitirdi!

Haberin Devamı

Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, geleceğe yatırım isimleri de transfer etmeye devam ediyor.

Yakın zamanda Bayern Munih'ten Eyüp Aydın'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bir süredir görüştüğü Gökdeniz Gürpüz'le de her konuda anlaştı.

Fanatik'in haberine göre genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.