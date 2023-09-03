Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini bitirdi!

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Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, geleceğe yatırım isimleri de transfer etmeye devam ediyor.
Yakın zamanda Bayern Munih'ten Eyüp Aydın'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bir süredir görüştüğü Gökdeniz Gürpüz'le de her konuda anlaştı.
Fanatik'in haberine göre genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Borussia Dortmund U-17 takımı ile toplam 28 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.