Okan Buruk, Gaziantep FK-Galatasaray maçında tarihe geçti! Ne Fatih Terim ne Mustafa Denizli...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yenerken Okan Buruk bir kez daha rekor kırdı.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.

REKOR 41 MAÇTI

Daha önce Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, 41 Süper Lig maçında Galatasaray ile 30 galibiyete ulaşmıştı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile 39 lig maçında 30 galibiyete ulaşarak bu rekoru kırdı.

MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Bugün rakibimiz üçlü savunmayla başladı. Bunu beklemiyorduk açıkçası. Hemen oyuncularımızla iletişime geçip rakibi nasıl karşılayacağımızı anlattık. Devamında pozisyonlar bulduk, goller bulduk biri sayılmadı. İlk 30 dakikada rakibe poziyon vermedik. İlk yarının sonlarında pozisyon verdik.

Haberin Devamı

"Milli aradan daha iyi döneceğiz"

İkinci yarıya da iyi başladık. İkiyi bulduk, üçü bulduk. Dördü bulduk ama sayılmadı. İyi bir maç oynadığımızı söyleyebilirim. Her maç, yeni katılan oyuncular için alışma sürecini yukarı taşıyor. Angelino, Kerem Demirbay, Tete bugün iyi oynadı. İnşallah yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Oyuncularıma inanıyorum. Avrupa'da da zor bir sezon bizi bekliyor. Bir hazırlık sürecindeyiz. Gün gün, hafta hafta gelişim olacak. Geçen sezon 7. haftadan sonra çıkışa geçmiştik. Bu sene daha erken olacak bu. Milli aradan sonra çok daha iyi şekilde döneceğiz.

"Kerem'in asisti, golden daha değerli"

Kerem ile Icardi arasında önemli bir his var. Kerem'in asisti değerliydi. Vurma şansı varken yanındakine bırakmak atmaktan daha değerli. Bunu Icardi de yapıyor. Bireysel oyundan çok takım olmak daha önemli. Basit oynadıkça daha iyi olacağız. Kerem de bugün hem attı hem attırdı. Sahanın en iyilerinden biriydi. Ona çok güveniyoruz. Bu ülkedeki en iyi oyunculardan biri. Formu ve özgüveni umarım onu daha yukarılara taşıyacak.

"Transfer yapacağız, kimse merak etmesin"

Avrupa'da transfer kapandıktan sonra bizim için fırsatlar var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız bütçe için önemliydi. Avrupa'ya liste verilene kadar hamleler olacaktır kimse merak etmesin. Şu an ben de bilmiyorum Erden bey ile konuşmadım ama gereken çalışma yapılıyor. Kimse merak etmesn. Bize güvensinler.

Haberin Devamı