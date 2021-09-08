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Futbol
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Giresunspor, Krasnodar’dan Suleymanov’u kiraladı

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Transfer Haberleri: Giresunspor, Krasnodar’dan Suleymanov’u kiraladı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Rusya ekibi Krasnodar’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov’u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten Magomed-Shapi Suleymanov transferiyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GZT Giresunsporumuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar'dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

Transfer Haberleri: Giresunspor, Krasnodar’dan Suleymanov’u kiraladı

Transfer Haberleri: Giresunspor, Krasnodar’dan Suleymanov’u kiraladı

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