Transfer Haberleri: Giresunspor, Krasnodar’dan Suleymanov’u kiraladı

Yeşil-beyazlı kulüpten Magomed-Shapi Suleymanov transferiyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GZT Giresunsporumuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar'dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."

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