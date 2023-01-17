Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Transfer Haberleri: Galatasaray’dan stopere Mehmet Yeşil hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mehmet Yeşil#İstanbulspor
Transfer Haberleri: Galatasaray’dan stopere Mehmet Yeşil hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 11:00

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, stoper bölgesine İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil’i transfer etmek istiyor.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de 42 puanla sezonun ilk yarısını lider kapatan Galatasaray’da ara transfer çalışmaları sürüyor.

Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil’in durumunu yakından takip ediyor.

Yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray’ın önümüzdeki günlerde Mehmet Yeşil için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor.

SEZON BAŞINDA LILLE İSTEMİŞTİ

İstanbulspor’da bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017’de İstanbulspor’a transfer oldu.

İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig’e çıkmasında da büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille de kadrosuna katmak istedi ancak Yeşil’in transferi yetişmediği için gerçekleşmedi.

Haberin Devamı



PAS ARASINDA İKİNCİ SIRADA

Veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig’de stoper oyuncuları arasında 2’nci sırada yer alıyor.

Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic’in ardından 2’nci sırada bulunuyor.

24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5’inci sırada kendisine yer bulmuş durumda.

24 yaşındaki Yeşil, bu sezon 18’i Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayın Fransız futbolcusu Sacha Boey için sıraya girdiler 12 kat kâr elde edilecekGalatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey için sıraya girdiler! 12 kat kâr elde edilecekHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Emin Bayramın sözleşmesi yenilendi ve uzatıldıGalatasaray'da Emin Bayram'ın sözleşmesi yenilendi ve uzatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mehmet Yeşil#İstanbulspor

BAKMADAN GEÇME!

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması