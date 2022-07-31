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Transfer Haberleri: Domagoj Vida resmen AEK Atina'da

#Transfer#Domagpj Vida#Beşiktaş
Transfer Haberleri: Domagoj Vida resmen AEK Atinada

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta olan 33 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida, Yunan ekip AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK Atina, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta olan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Domagoj Vida ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

1.9 MİLYON EURO KAZANACAK

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Vida'nın başkent ekibinden yıllık 1.9 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

2018 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Vida, siyah-beyazlı takımla çıktığı 163 maçta 16 gol ve 1 asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Transfer Haberleri: Domagoj Vida resmen AEK Atinada

TEKNİK DİREKTÖR ALMEYDA, SPORTİF DİREKTÖR BRUNO ALVES

Yeni sezon öncesi teknik kadrosunda değişikliğe giden AEK Atina, Teknik Direktör koltuğuna Arjantinli eski milli futbolcu Matias Almeyda'yı oturtmuştu.

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Almeyda, Yunan ekip öncesinde River Plate, Banfield, Chivas ve San Jose takımlarını çalıştırmıştı.

AEK Atina'da Sportif Direktör olarak ise Fenerbahçe'den tanıdığımız Bruno Alves görev yapıyor.

Portekizli, son olarak Apollon Smyrnis forması giymiş ve geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı.

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#Transfer#Domagpj Vida#Beşiktaş

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