Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş yeni sol bekini buldu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

#Transfer#Beşiktaş#Arthur Masuaku
Son dakika: Beşiktaş yeni sol bekini buldu Rıdvan Yılmazın yerine...

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haberin Devamı

İlk olarak İsveç ekibi Hammarby'den Jeahze'yi gündemine alan Siyah-Beyazlılar, Iraklı oyuncu gelmek istemesine rağmen kulübünü ikna edememişti. Kartal'ın 1.4 milyon Euro'luk teklifine karşın İsveç takımı 1.9 milyon Euro'dan aşağıya inmeyince Beşiktaş alternatif isimleri değerlendirmeye almıştı.

Çalışmalar sürerken gündeme gelen bir diğer isim de İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'dan Arthur Masuaku olmuştu. Teknik direktör Valerien Ismael'in de onay verdiği 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekte Siyah-Beyazlı yönetim sonunda hedefine ulaştı.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta gündem Emirhan İlkhan Hem kulüp hem oyuncudan açıklama geldi:Beşiktaş'ta gündem Emirhan İlkhan! Hem kulüp hem oyuncudan açıklama geldi: Haberi görüntüle

Fanatik'in haberine göre West Ham'ın bonservis pazarlığını 5 milyon Euro'dan açması üzerine Masuaku'yu kiralamak için teklif yapan Beşiktaş, İngiliz ekibini ikna etmeyi başardı. West Ham 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktı. Masuaku'nun hafta içinde İstanbul'a geleceği ve Siyah-Beyazlı takıma imza atacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Demokratik Kongolu oyuncu geçen sezon West Ham'da 13 Premier Lig maçına çıktı ve 1 gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Arthur Masuaku

BAKMADAN GEÇME!

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İran’a yakın başbakan adayına isyan

İran’a yakın başbakan adayına isyan

#Irak

BAKMADAN GEÇME!

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İran’a yakın başbakan adayına isyan

İran’a yakın başbakan adayına isyan

#Irak