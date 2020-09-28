Transfer haberleri | Derby County’den Serdar Dursun’a kanca! Süper Lig'den de teklif almıştı...
İngiltere Championship ekibi Derby County forvet transferi için gündemine Serdar Dursun’u aldı. Almanya Bundesliga 2’de Darmstadt forması giyen ve bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için resmi teklif sunuldu. Serdar Dursun daha önce Süper Lig'den de teklif aldığını açıklamıştı.
Geçen sezonu 36 maçta 19 gol atarak tamamlayan Serdar Dursun, Çin başta olmak üzere, Bundesliga ve Süper Lig’den de teklifler aldı ancak bonservis bedeli nedeniyle transferi gerçekleşmedi.
İngiliz kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için Darmstadt’a 1 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu’nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi.
İngiltere’de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada’nın yolunu tutacak.
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