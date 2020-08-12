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Haber Giriş: 12.08.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Alpaslan Tahsin'e Lazio kancası! Fenerbahçe ve Trabzonspor da takipte...

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Transfer haberleri | Alpaslan Tahsin'e Lazio kancası! Fenerbahçe ve Trabzonspor da takipte...
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Daha önce Fiorentina ve Bologna’nın transfer listesinde olduğu yazılan Alpaslan Tahsin’e Lazio’nun da kanca attığı ifade edildi. İtalyan basınında Lazio’nun genç futbolcuyu İtalya’ya getireceği aktarıldı.

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Yunanistan’ın PAOK Komotini takımında forma giyen Türk asıllı Yunan futbolcu Alpaslan Tahsin’e Avrupa devlerinin ilgisi büyüyor.

Daha önce İngiltere’den Tottenham, Hollanda’dan Ajax’ın izlediği Alpaslan Tahsin için İtalya’da ise Fiorentina ve Bologna’nın ardından Lazio da harekete geçti.

İtalyan basınında yer alana haberlere göre Lazio’nun önümüzdeki günlerde Alpaslan Tahsin’i denemek için Roma’ya getirebileceği yazıldı.

Transfer haberleri | Alpaslan Tahsine Lazio kancası Fenerbahçe ve Trabzonspor da takipte...

İtalyan gazetelerinde 16 yaşındaki genç futbolcunun, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin dikkatini çektiği belirtildi. Çok yönlü oyun ve hızlı hareket etme özelliğine sahip olan Alpaslan Tahsin’i Türkiye’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da takip ettiği biliniyor.

Başarılı futbolcu, PAOK Komotini takımında geçen sezon sergilediği 24 gol, 30 asistlik performans ile adından sıkça söz ettirmişti.

 

Transfer haberleri | Alpaslan Tahsine Lazio kancası Fenerbahçe ve Trabzonspor da takipte...

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